"Gran nerviosismo" entre familias agroganaderas de CyL por el "bloqueo" 185 millones de pagos de la PAC

Asaja Castilla y León ha reclamado este lunes a la Junta que "libere" los 185 millones de euros que faltan por abonar de los anticipos de la PAC a las "miles de familias" agroganaderas que están sufriendo "problemas financieros" y un "gran nerviosismo" por culpa de un "retraso administrativo" que ha provocado el "bloqueo" de pagos.

De esta manera, ha explicado, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, que mientras la "publicidad" del Ministerio de Agricultura y de la Junta habla de un "anticipo del 70%" en ayudas directas de la PAC, "la situación real es muy distinta".

Un anticipo que "representaría 669,9 millones de euros", pero de los que solo se han abonado "485 millones, es decir, un 51%". De esta manera, explican que la no liberación de estos fondos se debe a un "retraso administrativo" por la falta de "muchos controles".

Algo que ha llevado a "bloquear los pagos para que no haya hipotéticos ingresos indebidos", pero que Asaja "no admite que el agricultor y ganadero se convierta en el pagano de esta falta de previsión de los organismos de control".

Por ello, exigen a la consejera de Agricultura, María González Corral, que ordene el pago, "aún sin haberse efectuado los controles", y que sea después cuando se solicite la devolución de "pagos indebidos" en los "pocos casos" que proceda.

"Esto que solicita Asaja está permitido en los reglamentos de la PAC, pero la Junta opta por no utilizarlo para no acumular más carga administrativa", han denunciado en su escrito.

Por otro lado, han manifestado que la Consejería "no está informando" de las incidencias registradas en los expedientes que no han cobrado el anticipo del 70%", además de no dar una "fecha aproximada" de cuándo se resolverá este asunto. Algo que está provocando "gran nerviosismo" dentro del sector.

Igualmente, han criticado una falta de compromiso cierto para "anticipar el 85% de las ayudas de los programas agroambientales y de zonas con limitaciones, cuando la UE ha dado luz verde para pagarlas desde el pasado 16 de octubre".