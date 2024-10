El PSOE denuncia el retraso de la Junta en la publicación de las listas de espera

El portavoz socialista de Sanidad en las CCyL, Jesús Puente, ha exigido a la Junta que publique “ya” las listas de espera del segundo trimestre de 2024.

“Por obligación legal, transparencia y compromiso con los ciudadanos debería haberlas publicado hace más de un mes. Los ciudadanos tienen derecho a conocer en tiempo y forma el resultado de las políticas de privatización y peonadas aplicadas por la Consejería de Sanidad”, señala.

Para el portavoz socialista, el “preocupante” retraso de la Junta a la hora de publicar las listas de espera lleva a pensar que los datos no serán precisamente buenos y que la millonada pagada al sector privado no ha tenido el resultado esperado y no es la solución a los problemas de nuestra Sanidad.

La solución, asevera Puente, pasa por “el fortalecimiento del sector público y por incrementar el presupuesto para aumentar la capacidad de nuestros hospitales con más especialistas y más dotación de quirófanos”.

El representante socialista recuerda que los últimos datos de listas de espera en CyL han sido publicados esta semana por el Ministerio de Sanidad en la nación y corresponden a junio de 2004, última referencia oficial de estos datos con los que el Ministerio compila el global del país “

“No son datos satisfactorios. Aunque habían mejorado levemente seguían siendo muy altos y con grandes diferencias entre especialidades y entre provincias”, ha valorado.

En CyL había en junio 63.229 pacientes esperando para realizarse una prueba complementaria: ecografía, resonancias, o una mamografía y el PSOECyL denunció que el 41% de estas personas ni siquiera tenía cita en eses momento.

A 30 de junio de este año, el PSOECyL también denunció y pidió explicaciones ante la espera media de 100 días para una intervención, que en hospitales como el de Salamanca era de 144 y en el del Bierzo de 138 días, un cuarenta por ciento más que la media.

Esperas a las que se suman la larga lista para una primera consulta con especialista en los hospitales y el preocupante incremento de la espera media para oncología radioterapia.