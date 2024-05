De la Hoz atiza al PSOE: “Han provocado dos crisis diplomáticas para no hablar de lo que importa”

El candidato del Partido Popular a las Elecciones Europeas, Raúl de la Hoz, sigue con su campaña electoral y ha afirmado hoy, en León, que “el Partido Socialista busca generar polémicas para evitar hablar de lo realmente importante. Han provocado dos crisis diplomáticas. Y hemos llegado a escuchar a la ministra de Defensa calificar a un estado democrático de genocida, todo ello con un doble objetivo, tapar a Sumar y tapar el debate sobre la corrupción del PSOE, corrupción en el entorno de Pedro Sánchez y corrupción democrática a través de la aprobación de la ley de amnistía. Evidentemente, es más fácil que dar explicaciones”, explica el PP en una nota de prensa.

“La gestión de las infraestructuras y de los fondos comunitarios son dos ejes fundamentales de nuestra campaña electoral y también de nuestro programa. No sabemos aún por qué el Corredor Mediterráneo avanza a un ritmo ordinario y las infraestructuras se están construyendo y en el Corredor Atlántico estamos aún hoy a la espera de que el Gobierno de España tenga a bien presentar el plan director, que debería haberse presentado hace ya bastante tiempo. Hoy, todavía no conocemos que va a ser de la Ruta de la Plata y de esas grandes infraestructuras que necesita Castilla y León para ponerse a la altura del desarrollo económico de la Unión Europea. Hemos visto como se presentaba en Galicia. Queremos conocer por qué la Ruta de la Plata no forma parte de la planificación de infraestructuras ferroviarias del Gobierno de España. Vamos a seguir exigiendo en Europa también, que de una vez por todas, se aprueben y se pongan en marcha las obras del Corredor Atlántico para, al menos, igualarnos con el Corredor Mediterráneo. Se trata de una cuestión de justicia. Desgraciadamente, para nosotros, aquí no están los socios de Sánchez y aquí no tiene por qué anticipar infraestructuras”, señaló el popular.

Finalmente, Raúl de la Hoz manifestó que “en cuanto a la gestión de fondos comunitarios, Europa está haciendo un esfuerzo muy importante con países como España o como Italia, que sufrieron, por la mala gestión de sus gobiernos, las consecuencias del Covid. El país en el que más cayeron el PIB y el empleo después de Italia fue España. Por eso la Unión Europea acordó que Italia y España recibieran una ingente cantidad de fondos comunitarios para ayudar a su revitalización económica. Italia lo está aprovechando bien y hoy es una de las locomotoras económicas de la UE y en España estamos todavía aún pensando en cómo vamos a gestionar los fondos. 163.000 millones han de venir. De momento, única y exclusivamente 30.000, de los cuales el 80 por ciento se han destinado al sector público y solo el 20 por ciento al sector privado. Si los fondos no llegan cuando deberían de llegar y si el Gobierno se empeña en no ceder a las comunidades autónomas el protagonismo en la gestión y hacer posible que los fondos lleguen de verdad a quienes lo necesitan, a quienes crean riqueza y empleo que son los empresarios españoles, es imposible que el objetivo inicial de la UE se lleve a efecto”, concluyó.