Las Cortes reclaman al Gobierno la reapertura del tren directo entre Madrid, Aranda de Duero y Burgos

Las Cortes de Castilla y León han instado en el pleno de este jueves al Gobierno de España a que, rectificando "al bochornoso ministro de Transportes" deje de "intentar engañar e insultar a los castellanos y leoneses" e inicie "de una vez por todas" los trámites para la redacción del proyecto de acondicionamiento y reapertura de la totalidad del eje industrial, comercial y turístico, de conexión ferroviaria directa entre Madrid y Burgos por Aranda de Duero, así como la retirada de la bateadora y la posterior reparación del túnel de Somosierra y su posterior reapertura al tráfico.

Una iniciativa que ha contado con 49 votos favorables y con el rechazo de los 28 procuradores del PSOE. El procurador popular Emilio José Berzosa, encargado de defender la iniciativa, ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de estar más preocupado por "los intereses de Pedro Sánchez" que por los de Castilla y León. "Pónganse a trabajar y menos amnistía y más abrir la vía", le ha espetado a la bancada socialista.

Luis Briones, del Grupo Socialista, ha acusado al PP de hacer "solo estas exigencias cuando no gobiernan" porque cuando gobiernan "no hacen absolutamente nada". "Las únicas y escasas inversiones las hicieron Zapatero y Pedro Sánchez", ha recordado Briones. El socialista ha señalado que, al tratarse de una iniciativa "llena de insultos al ministro de Transportes", no puede contar con su voto, y ha propuesto una enmienda de sustitución eliminando esos insultos. "Al PP le interesa el ruido y no que se reabra la vía", ha zanjado Briones.

En el mismo sentido, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha acusado a los populares de hipocresía por escandalizarse por los insultos del PSOE y, a su vez, introducir ataques al ministro en esta iniciativa. "No tienen ustedes más cara porque no les cabe", ha afirmado. El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha recordado que la línea "lleva 13 años cerrada" y que hace 13 años "gobernaba en este país y en esta comunidad el PP y no hizo absolutamente nada para la reapertura del tren directo".

"Desde Podemos estamos a favor de la reapertura, con lo cual, en aras de un consenso, les pido que acepten la enmienda del Grupo Socialista porque no es de recibo pretender sacar adelante una iniciativa insultando a un ministro", ha añadido, una postura que también ha compartido la procuradora de Soria Ya Vanesa García.