El 8-M llega a las Cortes: PSOE y Podemos cargan contra los "señoros casposos de la ultraderecha" y Vox denuncia el "fracaso" de las políticas del Gobierno

La celebración este viernes, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, ha tenido su eco en las Cortes de Castilla y León. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha ordenado el pleno de la próxima semana PSOE y Podemos han aprovechado para llamar a la movilización durante esta jornada contra la "ultraderecha" mientras que Vox ha denunciado el "fracaso" de las políticas de igualdad del Gobierno socialista, recordando que el número de mujeres asesinadas "no ha decrecido" desde que se aprobó la Ley integral contra la violencia de género en 2004 y las consecuencias de la Ley del 'solo sí es sí', con la excarcelación de más de 100 agresores sexuales.

El PP, por su parte, ha defendido la igualdad "desde la acción política y no desde la división" y ha asegurado que los socialistas no pueden dar lecciones en la lucha contra la violencia de género tras las consecuencias de la Ley del 'solo sí es sí' y la detención del exprocurador Ángel Hernández por este motivo.

De la Hoz, al PSOE: "Pidan perdón a las víctimas"

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha querido "felicitar" a todas las mujeres de Castilla y León y ha animado a la sociedad de la Comunidad a implicarse en la lucha social y política para acabar con la desigualdad "que aún persiste en la sociedad". Con todo, ha querido resaltar que los populares entienden la igualdad "desde la acción política y no desde los codazos desde una pancarta ni desde la división" y ha puesto como ejemplo el incremento en un 25% de las políticas contra la violencia de género en el presupuesto de la Consejería de Familia.

"Aún esperando a que nuestros compañeros de la oposición pidan perdón a las 90 mujeres víctimas de violencia de género que han visto como sus agresores sexuales se han visto beneficiados por la Ley del 'solo sí es sí'", ha señalado, asegurando que el PSOE "no está en condiciones de dar lecciones de lucha contra la violencia de género en estas Cortes" tras la detención del exprocurador Ángel Hernández. "Pidan perdón a las víctimas, pónganse de lado de las víctimas y nunca se pongan al lado de los agresores", ha zanjado.

Gómez Urbán pide salir a la calle contra los "señoros casposos de la ultraderecha"

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha asegurado que este 8 de marzo es un día de reivindicación porque "queda mucho por hacer". "Sobre todo en esta Comunidad donde estamos dirigidos por señoros casposos que nos dicen a las mujeres que podemos y no podemos hacer", ha afirmado, recordando el protocolo antiaborto y asegurando que la Comunidad está gobernada "por quienes niegan la violencia de género" y los "derechos y libertades de las mujeres".

Gómez Urbán ha pedido a las castellanas y leonesas y a los hombres feministas que salgan este viernes a las calles a reivindicar los derechos y libertades "que tanto ha costado conseguir a muchas mujeres que nos han precedido y levantaron la voz". Además, ha tenido palabras de elogio para la actriz Lola Herrera tras conocerse que no acudirá al homenaje del Ayuntamiento después del rechazo de Vox al mismo y ha señalado que ha demostrado "que no se va a prestar a blanquear a quienes niegan nuestros derechos y libertades". "Siempre en el equipo de Lola Herrera y de todas las mujeres feministas que han alzado la voz contra la ultraderecha. Que viva el 8 de marzo y la lucha de las mujeres", ha zanjado.

Menéndez denuncia el "fracaso" de 20 años de políticas de "supuesta defensa de la mujer"

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha denunciado el "fracaso" de los últimos 20 años de políticas en "supuesta defensa de la mujer", recordando que las víctimas de la violencia de género "no han decrecido" desde la aprobación de la Ley integral contra la violencia de género en 2004. "Las víctimas no solo no decrecen sino que aumentan", ha afirmado.

Además, ha vinculado esas "políticas de la izquierda" con la aprobación de la Ley del 'solo sí es sí' que ha conllevado la excarcelación de "más de 100 agresores sexuales" y rebajas de penas para "más de 1.200".

Fernández acusa a PP y Vox de "legislar contra las mujeres"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha llamado a la movilización y ha felicitado el día a todas las mujeres castellanas y leonesas, asegurando que el movimiento feminista es el "más democratizador y transformador" que existe en la sociedad. "El 8-M hay que reivindicarlo como se merece y mucho más en una Comunidad gobernada por PP y Vox que legislan contra las mujeres, que denuestan a las mujeres y que gobiernan en contra de las mujeres", ha señalado.

Fernández ha asegurado que el movimiento feminista es "muy importante" en comunidades como Castilla y León donde "la derecha y la ultraderecha atacan a las mujeres" y se ha mostrado convencido de que el feminismo "va a acabar imponiéndose" y que "más pronto que tarde" habrá un Gobierno feminista en la Comunidad.

Ceña ensalza el papel de las mujeres de la España vaciada

El procurador de Soria Ya Ángel Ceña ha ensalzado el papel de las mujeres de Soria y de la España vaciada en este 8 de marzo y ha querido reivindicar "su papel esencial en la sociedad" y mostrar su apoyo a "todas las manifestaciones" convocadas este viernes en Soria y en la Comunidad.