El primer 8-M con ayuntamientos de PP-Vox y una ministra vallisoletana al frente de Igualdad: así se celebrará en Castilla y León

El 8 de marzo se ha convertido desde hace años en un día marcada por la polémica. El Día Internacional de la Mujer que cada uno aprovecha para reivindicar sus derechos, pero siempre está marcado por un tinte polémico. Y este año no iba a ser menos. Se trata del primer 8-M que lo hace con la constitución de varios ayuntamientos formados por el Partido Popular y Vox. Una situación que ha provocado tiranteces en algunos consistorios, como por ejemplo en el de Valladolid. Pero también será el primero con una ministra vallisoletana, Ana Redondo, al frente del Ministerio de Igualdad, que en pasadas convocatorias, con Irene Montero (Podemos) al frente siempre se convirtió en un barco zozobrando.

Pues bien, este 8 de marzo de 2024 por supuesto que se va a celebrar en Castilla y León, en todas sus provincias, y será un momento para que las mujeres reivindiquen sus derechos y sus necesidades, pero también para comprobar si los Consistorios han cambiado su forma de celebración dependiendo de los colores políticos. Pero también habrá que comprobar qué ocurren en las calles con las feministas divididas en bandos, principalmente chocando con los temas de la abolición de la prostitución y el de los derechos trans. Hoy en Valladolid, como ocurre en Madrid, también habrá dos manifestaciones.

La primera marcha está organizada por la Coordinadora de Mujeres y parte a las 20.00 horas de la plaza Fuente Dorada. Lleva el lema de ‘El feminismo abraza a todas’ con asociaciones como Malva, Foro Feminista, Adavasymt o Plataforma abolicionista de Valladolid. En este caso, centrarán sus eslóganes en el abolicionismo de la prostitución y contra la pornografía. La segunda de las manifestaciones, convocada por la CNT, saldrá del mismo sitio, pero 30 minutos después.

PP-Vox, primeros roces

En Valladolid, el 8-M ha servido para ver el primer encontronazo político entre PP y Vox después del acuerdo para gobernar y arrebatar la alcaldía al hoy ministro Óscar Puente. Después de unos primeros meses en el que la coalición ha sido una balsa de aceite, unos Premios otorgados a Lola Herrera, la actriz vallisoletana que no se ha mordido la lengua a la hora de atacar a las mujeres de derecha, y a un colectivo que promulga la diversidad sexual han provocado el primer choque. La concejala de Educación, Irene Carvajal, se ha desligado de estos galardonados, asegurando que desde Vox se votó a otra persona y colectivo. Al final, Lola Herrera ha comunicado que no podrá asistir al acto institucional que se celebra en el Ayuntamiento y Carvajal será la única representante de Vox, no estarán los otros dos concejales. Además, se realizará la lectura de la declaración institucional por parte de los grupos municipales de PP, PSOE y VTLP , pero Vox no participará en esta lectura.

En Burgos también gobierna PP y Vox, los votos de la formación verde dieron el bastón de mando a Cristina Ayala. El área de Infancia, Familia e Igualdad de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, ha organizado conjuntamente con entidades del Consejo de Igualdad, diferentes actividades. Lejos de polémicas, las asociaciones han manifestado su “buena sintonía” con el Ayuntamiento, pese a la presencia de Vox. El eje central estará centrado en ensalzar la imagen las mujeres pioneras.

Además, los sindicatos volverán a manifestarse el 8-M. Tanto CCOO, como UGT lo harán a las 11.00 horas frente a su enemigo número 1, la Consejería de Empleo de Mariano Veganzones, contra lo que han calificado de “Desmantelamiento de las políticas transversales de igualdad”, en este departamento y CSIF ha convocado, a las 12.00 en sus sedes para “reivindicar la igualdad”.

Por su parte la agenda de la Junta de Castilla y León es toda una declaración de intenciones. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra esta mañana, a las 11.00 horas, en el Centro Cultural Miguel Delibes, pero su vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox) no estará en ningún evento relacionado con la mujer, pero sí con la familia, ya que estará en la clausura la Asamblea General de Socios de Empresa Familiar de Castilla y León en Segovia. Mientras que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones participa en el I Foro de Empleo para mujeres de La Cistérniga, organizado por el Ayuntamiento.

Por su parte, los concejales de Vox en la provincia de León y resto de representantes de la formación anuncian que no acudirán a ninguno de los actos institucionales y manifestaciones organizadas por los ayuntamientos y colectivos feministas en este Día Internacional de la Mujer. El partido mostró su “rotundo rechazo a las políticas implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con respecto a las mujeres españolas”, dicen en un comunicado.

Una vallisoletana divida en dos manifestaciones

La guinda a este 8M se pone con una vallisoletana al frente del Ministerio de Igualdad. Ana Redondo, mano derecha de Oscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid, fue la persona por sorpresa elegida para intentar amansar los ánimos en este polémico ministerio. Y parece que de momento se ha conseguido. Eso sí, esta tarde las calles de Madrid verán como de nuevo se dividen en dos para acoger a los diferentes movimientos de mujeres que se manifiestan. Redondo ya ha manifestado que ella como su partido, el PSOE, estarán en la manifestación organizada por la Comisión 8M, pues es la marcha en la que han estado presentes históricamente. Es decir, la alineada con Podemos, mientras que luego está la marcha alternativa, promovida por el Movimiento Feminista de Madrid, que serían las feministas clásicas, antaño afines al PSOE y que fueron beligerantes con Montero. Veremos qué compañeros acompañan en la pancarta a Redondo.

“Lo importante no es que haya una manifestación, dos o cincuenta. Lo importante es que salgamos las mujeres y los hombres a la calle reivindicando el 8M, la igualdad", afirmó la vallisoletana ayer en su tierra para vaticinar un deseo poco probable: “Ojalá en algún momento del recorrido podamos encontrarnos y estemos juntas reivindicando”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado esta semana la campaña institucional con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres. La campaña ‘Con M de Mujeres. Todas las Mujeres. Muévete’ pone el foco en esa causa común que nos ha movilizado a lo largo de la historia a tantas y tantas mujeres. Redondo ha reivindicado que la igualdad supone una mejora de la vida para todas las personas, sean mujeres u hombres: “Es nuestra razón de ser como sociedad. Necesitamos una sociedad equitativa, equilibrada, donde se vayan superando las brechas de género. Hemos avanzando, pero queda mucho, por eso tenemos que movernos”.