La ministra de Igualdad quita hierro a la división del feminismo el 8-M: "Lo importante no es a qué manifestación vaya cada uno"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha quitado hierro a la división del feminismo en las celebraciones de este viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ha asegurado que lo importante "no es a qué manifestación vaya cada uno sino que todas y todos salgan a la calle". "Estoy convencida de que nos vamos a encontrar en algún punto de ese camino y lo importante es que salgamos masivamente a reivindicar los derechos de las mujeres", ha afirmado Redondo, que participará en la manifestación de la Comisión 8-M en Madrid.

La ministra de Igualdad ha afirmado que es "un momento importante para reivindicar" y ha defendido el movimiento feminista "siempre ha sido muy plural, con innumerables y diferentes voces y acentos, que ha crecido precisamente integrando esas voces y esas diferentes sensibilidades". "Lo importante es que vamos a estar en la calle cada uno detrás de su pancarta", ha señalado, asegurando que el feminismo es "un gran coro de voces de todo tipo" y que lo importante es que "todas juntas generen una melodía que es la de la igualdad y la del Gobierno".

Redondo ha alertado de que en España hay un problema de "regresión" en los derechos de las mujeres por la presencia de Vox en las instituciones y ha pedido que las mujeres digan: 'No Pasarán'. "No puede ser que el negacionismo de Vox nos lleve a la caverna y nos recoja en casa con la pata quebrada", ha afirmado, alertando del "verdadero problema" del "negacionismo de la extrema derecha aliada con el PP".

Con todo, ha reconocido que en España se ha avanzado en materia de igualdad en los últimos 40 años y que es "un referente a nivel internacional" y el "cuarto país en igualdad, solo por detrás de Dinamarca, Países Bajos y Suecia". "Hemos hecho un buen trabajo pero tenemos que continuar porque tenemos un verdadero problema que no es solamente español, es global, pero en España es real", ha señalado.

Redondo carga contra el "sectarismo" de Vox por el veto a Lola Herrera

La ministra de Igualdad ha considerado "incomprensible" el veto de Vox en Valladolid a que se le reconozca a Lola Herrera el reconocimiento que "toda la ciudadanía le tiene". "Es una mujer luchadora por los derechos y una grandísima profesional que ha llevado el nombre de Valladolid por el mundo, no se puede explicar si no es por el negacionismo de la igualdad y el sectarismo más absoluto", ha afirmado, asegurando que es "un momento para movilizarse, para salir de casa aunque llueva y para estar en la calle reivindicando" que los derechos de las mujeres "no se tocan y que hay que seguir avanzando".