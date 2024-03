La Ruta por la Igualdad del PP aterriza en Valladolid sin compasión contra Sánchez, Armengol y Puente: "¿Qué más va a salir?"

La Ruta por la Igualdad del Partido Popular ha aterrizado en Valladolid en un acto que ha contado con la presencia del presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco; la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez; el presidente del PP Valladolid, Conrado Iscar, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Una celebración en la calle, en la Plaza Santa Ana, casi al estilo de un mitin, que ha servido para convertirse en un ataque directo contra Pedro Sánchez, Francina Armegol y Óscar Puente. Tres ‘enemigos’ que los políticos del PP se han repartido en sus intervenciones. Además ha servido para reivindicar el soterramiento para la ciudad del Pisuerga.

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, ha demostrado su progresión política y pese a su juventud ha demostrado tener las ideas muy claras al más puro estilo de Isabel Díaz Ayuso, su mentora en la Comunidad de Madrid. Así, la de Fuenlabrada no se ha mordido la lengua para atacar a nombres propios. Al ministro de Transportes le ha calificado de “tuitero frustrado”. “No da explicaciones de nada y su gestión no destaca” ha afirmado y ha recordado que solo se acuerda de Castilla y León para insultarla, en alusión a sus palabras de “geriátrico al aire libre”. "Ese ministro que mantiene en su Ministerio a personas salpicadas por la trama del Partido Socialista, que no da ni una explicación, no destaca por su gestión y abandona las infraestructuras de su competencia, no es ejemplo de esa educación", ha añadido.

Pero también ha tenido palabras para Francina Armengol, presidenta del Congreso, tras sus palabras de hoy para eludir responsabilidades en el caso de las mascarillas a la que ha solicitado que dimita. “La señora Armengol tiene que irse. Su bochornosa declaración a medios lo ratifica. Era una declación de culpabilidad, quie un intento de dar explicaciones. La Fiscalía Europea ha abierto una investigación y ni una explicación, ni una respuesta”, ha afirmado. A Pedro Sánchez le ha acusado de saber todo lo que está pasado y taparlo. “¿Qué más teme Pedro Sánchez¿, ¿qué más va a salir?”, se ha preguntado.

Pero también ha atizado a Yolanda Díaz, de Sumar, por sus manifestaciones de ayer del horario de cierre de restaurantes y de impedir que se concedan indultos políticos: “Señora Díaz, bájese del cohete, su Gobierno ha indultado a políticos condenados por corrupción, rebajó las penas por malversación y está promoviendo una amnistía que genera impunidad a los que usaron el dinero de todos para su delirio político", le recuerda tras la propuesta de la ministra de Trabajo para que no se indulte a los corruptos”.

E incluso a esas mujeres socialistas que acudirán al 8 de marzo. “Y ahora todo lo tapan. De la corrupción económica han pasado a la política”.

Mañueco: "El proyecto de Sánchez es la impunidad para delincuentes"

En la misma línea, pero más enfocado a atacar a Pedro Sánchez ha sido la intervención de Fernández Mañueco, presidente de la Junta. Primero ha sacado pecho de la política que se está realizando en la Comunidad que permite ser líder en Educación, y sus logros en Sanidad, Servicios sociales y empleo. “Es un día importante para decir sí a España, sí a la igualdad de todos los españoles. No a la amnistía infame, que impulsa Sánchez con sus socios radicales. Si hay un partido que cree en la igualdad, ese es el partido PP”, ha recalcado.

En ese punto, ha destacado la calidad del sistema educativo, la subida de las becas mientras se bajan las tasas universitarias, el mantenimiento de la red de hospitales, los más de 2.300 consultorios locales, las ayudas a mayores en plazas residenciales, las ayudas a jóvenes para el acceso a una vivienda o el 25 por ciento que suben en los presupuestos las políticas de promoción a la mujer.

Para Mañueco, “el proyecto de Sánchez es la impunidad para delincuentes, blanquear a terroristas, pervertir las instituciones, abrir las puertas a los separatistas y embarrar la política” que para él es “todo lo contrario al proyecto de Feijóo y a lo que se hace en Castilla y León”.

Carnero e Iscar contra "el alumno aventajado" de Sánchez

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el día de su cumpleaños, ha cargado contra Óscar Puente, al igual que el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado íscar. “La igualdad es muy fácil de medir, y aquí en Valladolid no lo hay”, ha apuntado el alcalde pucelano que ha recordado que el ministro Óscar Puente está bloqueando el soterramiento en la ciudad. “En otros lados se hace, en Valladolid se dice que no por alguien que es de Valladolid”, ha lamentado mientras recordaba que desde Adif se perdonaba la deuda al Ayuntamiento cuando Puente era alcalde y ahora no se permite posponer el pago de 11 millones de euros. Más crítico se ha mostrado Íscar que ha tachado al socialista de “alumno aventajado de Pedro Sánchez” y de ser su “rottweiler”. “Tiene a la provincia olvidada y es muy triste que vete a Valladolid. El soterramiento se lo lleva a lo personal”.