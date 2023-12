Las empresas del mundo rural acaparan un tercio de la ayuda de 2.000 euros por ascender a las mujeres en Castilla y León

La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue presente en Castilla y León. Es cierto que se debe a circunstancias particulares en cada caso, pero los datos así lo dicen. El Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta Anual de Estructura Salarial reflejó que la brecha salarial entre hombres y mujeres se incrementó el 4,4%, al pasar de los 5.235 euros de 2020 a los 5.468 euros del último dato actualizado.

Una de las principales causas es la falta de mujeres en puestos de responsabilidad, y eso provoca que la media salarial de los hombres aumente. Por este motivo, desde la Junta de Castilla y León se ha intentado paliar esta carencia dando responsabilidad a las mujeres y apostando por su ascenso profesional en las empresas. Así, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades convocó a finales del pasado mes de junio las primeras subvenciones destinadas al fomento la promoción profesional de las mujeres castellanas y leonesas en el ámbito empresarial. La ayuda establecida es de 2.000 euros por concesión, si bien puede alcanzar los 2.800 si la trabajadora desarrolla su actividad en sectores profesionales con menos índice de empleo femenino.

Finalmente, a fecha de 31 de octubre, día que se cerraba el plazo, se han recibido 283 solicitudes. De ellas, 81 proceden de centros de trabajo ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, casi un tercio de las empresas que están promoviendo ascensos laborales para las mujeres se ubican en el medio rural, algo que se destaca desde la Consejería.

De estas 282 solicitudes, ya se ha dado el ok a 114 subvenciones. Mientras que 37 no han sido admitidas por no cumplir con los requisitos, 10 denegaciones y una renuncia. El resto de los expedientes se encuentran aún en tramitación por lo que las cifras podrían ir en aumento.

Una iniciativa anunciada por Mañueco, coincidiendo con el 8-M, y que está dirigida a empresas de hasta 500 trabajadores que desarrollen su actividad en Castilla y león y que se sumen, a través de estas promociones, al objetivo estratégico de que la participación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo se realice en total e íntegra igualdad.

Con esto, se pretende erradicar toda discriminación que, por razón de género, impide o dificulta el desarrollo de la carrera profesional de la mujer. Estos ascensos profesionales tienen que haberse producido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2023.

Por provincias

Por provincias es Valladolid la que más solicitudes ha presentado con 67, seguido de cerca de Burgos con 64, 42 han tenido en León, 38 en Salamanca y 22 en Soria. Por detrás, en la provincia de Palencia son 21, 12 en Zamora, en Ávila han sido 10 y cierra Segovia con solo 7, según los datos ofrecidos desde Consejería a este medio.

La cuantía destinada a esta iniciativa asciende a los 500.000 euros y se ha venido otorgando a medida que las solicitudes se han ido registrando, ya que se trata de una subvención en concesión directa hasta el agotamiento del crédito y las solicitudes se resuelven en estricto orden de presentación.

La promoción ha de ser real a través de una relación laboral de carácter indefinido, por lo que no puede existir una interrupción entre el contrato previo y el que resulta mejorado. Además, debe llevarse a cabo un incremento salarial igual o superior a 1.400 euros brutos calculado en catorce pagas, fruto del cambio de categoría o grupo profesional que conlleve la realización de funciones de mayor cualificación en el nuevo puesto. Si estos grupos o categorías no vienen recogidas en el convenio colectivo general o específico, dicho cambio deberá acreditarse con una descripción justificativa detallada de ambos puestos de trabajo.

