La reforma del Ecyl pasa su primer trámite parlamentario en las Cortes: se unificarán todas las políticas de empleo

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles en pleno la toma en consideración de la Proposición de Ley para la reforma del Servicio Público de Empleo (Ecyl), presentada por PP y Vox. La norma seguirá su trámite en la Cámara gracias a 50 votos favorables, 29 en contra y una abstención.

La reforma tendrá como objetivo el de crear un centro único directivo del organismo, con el propósito de unificar y homogeneizar competencias, además de eliminar los cargos de gerente y de vicepresidente del Ecyl, que será asumido por el secretario general del Servicio, que tendrá a la vez el cargo de secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. La Presidencia del Servicio Público de Empleo será ostentada por el consejero del ramo, en este caso, Mariano Veganzones.

La procuradora socialista Alicia Palomo ha asegurado que la reforma no va a mejorar la calidad del empleo "en absoluto" y, en el mismo sentido, Francisco Igea, ex de Ciudadanos, ha asegurado que no va a introducir "mejora alguna". Además, le ha recordado al consejero, Mariano Veganzones, que Vox votó "con Bildu" en contra de la reforma laboral. También ha denunciado que esta reforma abre la puerta a la privatización y ha asegurado que el "descabezamiento" hace "muy poco probable que esto pueda funcionar".

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, destacó en la presentación que la proposición de ley pretende una "mayor agilidad" en la toma de decisiones, unificando el centro de organismo autónomo del Ecyl para conseguir "una homogeneización en las líneas de actuación". "También se evitarán las duplicidades actuales, ya que actualmente las políticas de inserción laboral, autoempleo y emprendimiento se encuentran dispersas entre el Ecyl y la Dirección General de Economía Social y Autónomos", ha detallado Menéndez.

Menéndez ha destacado que esta concentración de la toma de decisiones permitirá "la rentabilidad y eficiencia de los recursos públicos" y la adaptabilidad a un mercado de trabajo que está "en continuo cambio". Una unificación de competencias que, a su juicio, conduciráa una mejora de la coordinación, a la reducción de la burocracia y a la reducción del gasto político. "Esta disociación genera notables disfunciones y con esta proposición pretendemos que las competencias en materia de inserción laboral y de fomento de fórmulas empresariales y economía social se encuentren todas ellas gestionadas por el Ecyl, ya que cuenta con una estructura estable", ha insistido.

Además, ha concretado que la proposición de ley facilita la adaptación a la nueva Ley de Empleo, que regula la estrategia española de empleo en torno a siete ejes, y el sexto de esos ejes es el del emprendimiento. "Vemos necesario modificar la organización del Ecyl y así establecer una nueva dimensión administrativa adecuada, homogeneizando las competencias con los ejes de la estrategia española de apoyo activo al empleo", ha señalado.

Una nueva estructura: presidente y secretario general

La reforma impulsada por PP y Vox plantea una nueva estructura del Servicio, bajo el vértice de la Presidencia, que corresponde al consejero competente, en este caso, Mariano Veganzones, y con una "simplificación" de órganos de dirección, creándose la figura del secretario general que asumirá las funciones de gerente y vicepresidente. "En aras de la imprescindible reducción del gasto político, el cargo de secretario general será ejercido por el secretario general de la Consejería", ha añadido.

Menéndez ha destacado que se busca también una "flexibilización y adaptación", incluyéndose entre los órganos rectores los centros directivos, suprimiendo la división en secretarias técnicas y habilitando la posibilidad de que se puedan crear direcciones técnicas dentro de los centros directivos que componen el organismo autónomo. "Son modificaciones dirigidas a aumentar la sinergia permitiendo esa homogeneización de los trámites administrativos con un criterio único desde el principio de la simplificación administrativa", ha señalado.

