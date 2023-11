Santonja no teme al nuevo ministro de Cultura antitaurino: “Hay una ley que protege a la tauromaquia"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, no ha podido hacer una valoración sobre el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, (Sumar), declarado antitaurino, todo lo contrario que Santonja. “No le conozco, no tengo ninguna referencia de él. Habrá que preguntar al presidente Pedro Sánchez las razones para su nombramiento”.

Sin embargo, la condición de antitaurino no es algo que le preocupe al consejero, ya que ha declarado que la tauromaquia es un arte que está protegido por una ley “y tenemos que respetar”. Y es ahí a lo que se agarra el bejarano, que reconoce que “también respeto otras leyes que no me gustan”.

Eso sí, Santonja ha adelantado que va a solicitar una reunión con el nuevo ministro porque “hay muchos temas pendientes” sobre todo en relación a patrimonio, “unos temas que estaban abordados con el anterior Ministerio, y que ahora lo lógico es continuar”.

No ha querido ponerle deberes al nuevo ministro, pero sí le ha recordado que el “patrimonio es un tema que nos influye a todos”. Así, pone sobre la mesa algunos yacimientos como Ambrona (Soria) o San Juan de Duero que son estatales pero con gestión autonómica. Además, ha recordado que con el 10% de los 15.000 millones de euros que se podría condonar a Cataluña por parte del nuevo Gobierno se podrían restaurar todos los conventos y monasterios de Castilla y León.

