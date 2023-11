El PPCyL avanza una “batalla judicial” contra el acuerdo de PSOE e independentistas

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, anunció hoy en Ávila una “batalla judicial” desde su partido para intentar frenar el acuerdo de Gobierno alcanzado entre PSOE y Junts, y que incluye la aprobación de una ley de amnistía. Vázquez participó en la Junta Directiva Provincial del PP de Ávila, en la que se analizaron los últimos acontecimientos en el país, y en ese foro situó al PSOE como un partido “fuera de la Constitución”.

“Desde el punto de vista jurídico, el Partido Popular a nivel nacional estará dando la batalla judicial sobre todas las cuestiones que atenten contra la igualdad de los españoles y contra las competencias de la comunidad autónoma”, informó Vázquez, quien anunció recursos “ante el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o ante los tribunales ordinarios de justicia” para “devolver la igualdad a los españoles”. El secretario general de los populares castellanos y leoneses se mostró, además, su indignación por el hecho de que “encima pongan a los jueces como los responsables de lo que ha pasado”.

El 'número dos' del PP autonómico aseguró que “ningún Gobierno está legitimado para firmar ese pacto. Es más, ningún partido político está legitimado para firmarlo porque es un fraude a los electores. No iba en el programa electoral de uno de los partidos que está firmando este acto. Sí que es verdad que en el otro programa electoral de otros partidos sí que iba, pero eso significa que el acuerdo ha sido la rendición del Estado de Derecho ante ese relato independentista que nos quieren colar: Este es el pacto de la humillación del Estado de Derecho y de la Constitución Española ante los independentistas, porque les han comprado el relato. Los independentistas han pedido el 100 por 100 y les han dado el 120 por 100”.

Vázquez se mostró muy crítico con el PSOE, al que le acusó "dejar de ser un partido constitucionalista, y no lo digo yo, ahí está un presidente del Gobierno, el que más tiempo ha estado en España, que esta mañana, por favor, ha pedido a su secretario general que no firmara eso. No es que lo estemos diciendo otros partidos políticos que no tenemos nada que ver ideológicamente con ellos".

Además, se refirió también a los votantes socialista que, "el pasado 23 de julio no apoyaron esto, que es puramente interés del actual presidente de Gobierno en funciones. Estoy convencido de que los ocho millones de socialistas que votaron el 23 de julio no votaron esto, porque entre otras cosas no lo ponía en el programa electoral del Partido Socialista. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo es que, antes de comprometer a la sociedad española, se someta al referéndum de la sociedad española a través de unas elecciones". Vázquez fue más allá y calificó de "fraude electoral" el acuerdo.

Antes esta situación desde el PP de Castilla y León se asegura que "no nos vamos a quedar parados". Además de las movilizaciones programadas para el próximo domingo en todas las capitales españolas, “vamos a defender el Estado de Derecho, frente a la quiebra que supone lo que se está firmando por un puñado de votos por parte del Partido Socialista”.

Por su parte, el presidente del PP de Ávila, Carlos García, calificó de “auténtica vergüenza lo que estamos viviendo en España en este día, y una indignidad plasmada en un documento que certifica la total desigualdad entre los españoles y entre los territorios única y exclusivamente a cambio del poder. La rendición y el arrodillamiento de Pedro Sánchez ante los delincuentes separatistas supone que la dignidad que durante muchos años se consagró en la Constitución se arrodille”, y ante esta situación “desde el Partido Popular no vamos a agachar la cabeza y no nos vamos a callar para denunciar esta barbarie”.

