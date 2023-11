Mañueco no desautoriza a García-Gallardo y apoya las concentraciones ciudadanas contra la amnistía

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha querido desautorizar las palabras de su vicepresidente Juan García-Gallardo, tal y como le había solicitado su homólogo asturiano Adrián Barbón, por calificarle de “traidor” por justificar las negociaciones de Pedro Sánchez con los partidos separatistas. A las puertas de la sede del PP en Génova, ya que hoy ha sido reunido por Núñez Feijóo en la Junta Directiva nacional, Mañueco no ha hecho referencia a esta situación, pero sí ha querido mandar un mensaje a los socialistas y ha aprovechado para relajar la posible tensión que se vive entre las dos comunidades.

“Más allá del afecto que pueda tener a todos los asturianos y las muy buenas relaciones que existen entre Castilla y León y Asturias, y que van a seguir habiendo; y más allá de las personas que formen los gobiernos, los socialistas tienen que hacer una reflexión sobre su responsabilidad en todo lo que está ocurriendo. Además ha contestado a Barbónque en estos momentos "hay dos posiciones, la que tiene "España, la de Asturias y la de Castilla y León y por otro lado la de Sánchez y la de sus socios separatistas. Yo elijo el lado de España, de Asturias y de Castilla y León", ha afirmado.

Asimismo, Mañueco se ha mostrado partidario de las concentraciones que se están realizando en diferentes ciudades de España y en otras ocasiones a las puertas de las sedes del PSOE, siempre que se hagan “dentro del respeto a la Constitución Española y de la convivencia pacífica". "Estoy en lo que es una reiterada jurisprudencia de respeto a los derechos fundamentales de libertad de expresión o de concentración, como digo, siempre dentro del respeto a la Constitución y a las propias normas de la vida cotidiana"

"Esto no es una subasta"

Una vez más, el presidente autonómico no ha querido pronunciarse sobre si aceptaría y, por cuánto, una quita de la deuda a Castilla y León. “Esto es una subasta y nosotros no vamos a entrar en ella, no es una cuestión de números es de principios. En Castilla y León defendemos el sistema financiero que se acordó entre todas las comunidades”, ha manifestado y ha recordado que la Comunidad ya ha puesto en marcha la maquinaria para llevar a los tribunales la posible amnistía y eliminación de la deuda. Por ello, ha reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que exista esa negociación multilateral. "Vamos a recurrir a los tribunales dependiendo del procedimiento que use Sanchez y sus socios", ha apuntado.

Por último, el presidente del PP en Castilla y León ha vuelto a insistir en que se trata de una “cesión intolerante de Sánchez a sus socios separatistas” y que marca el ambiente político de toda España. La amnistía y el regalo de 15.000 millones de euros es una estafa a los españoles y al marco de convivencia”. Y ha asegurado que la gente “nos pide que actuemos con firmeza”. “Se puede hacer cualquier cosa menos quedarnos cruzados de brazos”, ha zanjado.

