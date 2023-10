Suárez-Quiñones critica que el pacto PSOE-Sumar "quiere terminar con los regadíos en un nuevo ataque al medio rural"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones criticó hoy el pacto de gobierno PSOE-Sumar en la vertiente que afecta a la limitación del crecimiento de los regadíos. “Viene a limitarlos, cuando son esenciales para el desarrollo rural, para la lucha contra la despoblación y para ser más eficientes en el uso del agua; además de para garantizar el relevo generacional y la incorporación de la mujer y de los jóvenes al sector”.

“Resulta que en ese pacto quieren terminar con los regadíos, quieren terminar con ellos, salvo en las zonas costeras, con agua desalinizada o procedente de depuración. Eso, una vez más, es un ataque en la línea de flotación de la vida de Castilla y León, de nuestro medio rural y estamos absolutamente en contra”, remarcó.

Suárez-Quiñones hizo esa crítica hoy en Sahagún (León), donde inauguró la 50 edición de la Feria de San Simón. En ese marco, recalcó su rechazo a la medida. “Es un retroceso, una vez más, algo que no podemos consentir. Los regadíos son clave, son vida para nuestros pueblos y no se pueden atacar”, remarcó antes de mostrar su disconformidad con el pacto PSOE-Sumar y los aspectos negativos que implica para Castilla y León. “Deseamos que no se haga realidad y que haya un poco de sensatez en el Gobierno que surja”, concluyó.

Relevancia del sector hortícola

Quiñones ha resaltado la “capacidad y potencia” de la industria hortícola de Castilla y León, que ejemplificó en el puerro de Sahagún (León), cuya Feria de San Simón inauguró hoy en la supone su edición número 50.

Así, recordó que en la Comunidad se cultivan 14.700 hectáreas de “productos de excelencia”. “Somos los primeros productores en puerro y zanahoria, con 470.000 toneladas al año de materia hortícola de primera calidad”, señaló antes de repasar las características organolépticas del puerro, protagonista de esta cita. “Es un puerro especial, más dulce, tierno, afrutado y más masticable, que no tiene bulbo. Es un puerro de mucha calidad, que lo identifica y que obtuvo su Marca de Garantía en 2001”, afirmó.

También recordó que el sector agroalimentario aporta un tercio de toda la industria de la Comunidad, con más de 3.000 empresas, una facturación de 11.300 millones y 40.000 trabajadores, que aumenta sus exportaciones, hasta un 38 por ciento en el último lustro.

