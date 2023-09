Los 28 adjetivos consecutivos de Pablo Fernández (Podemos) contra la tauromaquia

Las intervenciones del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, en las Cortes de Castilla y León se han convertido siempre en todo un show. Sus comparaciones y metáforas, sus retahílas de adjetivos y sus expresiones ya forman parte del diario de sesiones del parlamento autonómico. Pues bien, hoy, el político leonés ha rizado el rizo y su intervención ha arrancado las sonrisas hasta en su propia bancada con el procurador Francisco Igea.

Y es que Fernández ha aprovechado una pregunta oral en la sesión vespertina: “¿Considera la Junta de Castilla y León adecuado patrocinar un taller que enseña a niños y niñas a fabricar banderillas y a clavárselas a un animal?” para mostrar su rechazo a la tauromaquia, pero también para demostrar su dominio del diccionario de la RAE. “Es abominable, es aberrante, es abyecto, es atroz, es execrable, es una barbaridad, es deleznable, es deplorable, es indigno, es ignominioso, es infame, es indecente, es inhumano, es injustificable, es intolerable, es inaceptable, es lacerante, es lamentable, es penoso, es urente, es patético, es sangrante, es salvaje, es terrible, es terrorífico, es tremebundo, es vomitivo y es vergonzoso”, ahí termino el repaso, al más puro estilo de Pasapalabra, al diccionario de Fernández, para posteriormente criticar que la Junta patrocine un taller donde se maltrata a los animales. De regalo, calificó a los representantes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de “barbaros, salvajes y de retrotraernos al medievo”.

Ahora bien, la reacción del consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, ha sido digna de Roca Rey. Con temple, y buen pulso, no se ha inmutado ante los 28 adjetivos y le ha espetado: “A dos razones tres pedradas. Usted habla con pedradas, yo con razones”. Además, ha reconocido que la Junta no está patrocinando ningún taller y señaló que, en su defensa de la Tauromaquía, “es lógico” que la Fundación Toro de Lidia imparta ese tipo de talleres. “Asisten los niños y niñas que lo desean con el permiso de sus padres, no con el suyo”, concluyó.

