El PP usa la amnistía para cargar en las Cortes contra un PSOE que le acusa de "incumplir la Constitución"

La política nacional ha vuelto a tener su eco este martes en las Cortes de Castilla y León. En un momento de máxima tensión entre los dos principales partidos, PP y PSOE, a cuenta de la amnistía a los encausados independentistas y las negociaciones por la investidura, el enfrentamiento se ha reflejado en la Cámara autonómica. El Grupo Popular ha usado la amnistía para cargar en las Cortes contra un PSOE que le ha acusado de "incumplir la Constitución" por "no ejercer" sus competencias en asuntos de gravedad como la crisis de la enfermedad hemorrágica.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al dirigente socialista, Luis Tudanca, de "hacer ruido" por orden de Ferraz para "tapar" la oposición de históricos socialistas a la amnistía y ha cargado contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, por "cruzarse de brazos" ante la crisis de la enfermedad hemorrágica del ganado.

La socialista Ana Sánchez, por su parte, ha acusado al PP de intentar "tapar" la "investidura funeral" de Alberto Núñez Feijóo y ha exigido a la Junta que "cumpla la Constitución" y ejerza "sus competencias", achacando a Mañueco pedir "igualdad" entre los españoles y "no ser capaz" de garantizarla en la Comunidad. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, le ha pedido que "guarde ese tono para el señor Otegi y el señor Puigdemont" y le ha recriminado las negociaciones del Gobierno.

Además, al inicio del pleno, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha leído la declaración insititucional de apoyo al pueblo marroquí y libio por el terremoto y las terribles inundaciones que asolaron ambos países la pasada semana. La oposición ha cargado también contra la Junta por "normalizar" el matrato animal, por la "ausencia" de políticas contra la despoblación y por su gestión de la crisis de la enfermedad hemorrágica, mientras Vox ha hecho su primera pregunta al Gobierno de la legislatura, en relación a las modernizaciones del Canal Bajo del Bierzo, la Ribera Alta del Porma y el Canal del Bajo Carrión, exigiendo un nuevo Plan Hidrológico Nacional.

Mañueco acusa a Tudanca de "hacer ruido" por orden de Ferraz

El primer envite de la sesión de este martes ha sido el tradicional cara a cara entre Mañueco y el jefe de la oposición, el socialista Luis Tudanca, que se ha solidarizado con Víctor Pérez, el celador de Astorga que se encuentra encerrado en huelga de hambre, y ha pedido al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que le reciba. Tudanca ha preguntado a Mañueco si sostiene los "insultos" del consejero de Industria, Mariano Veganzones, y el presidente ha calificado de "chiste" la pregunta.

"Me lo tomaría en serio si usted hablara de todas las faltas de respeto vengan de donde vengan. Usted cuando ha escuchado insultos de su grupo ha estado callado", ha afirmado, pidiendo una "desescalada verbal" y "preocuparse de lo importante". El dirigente socialista le ha reprochado esa "equidistancia" y ha asegurado que el Gobierno autonómico es el que "hace el ridículo" día tras día, "avergonzando" a la Comunidad.

"Desde que usted Gobierna ha traído el fin de los acuerdos y del decoro parlamentario, el fin de la estabilidad institucional, el ruido y la crispación. Usted es el primero en insultar y fue el primero en hacer una peineta", ha señalado. Y ha calificado de "indecente" que la Junta utilice un tuit de Igea para "paralizar" la Ley de derechos y garantías al final de la vida.

Mañueco le ha devuelto el golpe y le ha achacado no ser capaz de "escuchar" lo que dicen sus compañeros de bancada a los representantes populares. "Nos han acusado de todo, pero yo no quiero entrar en eso", ha afirmado, defendiendo la "estabilidad política" que ofrece su Gobierno. Además, ha asegurado que el Diálogo Social funciona y ha acusado a Tudanca de llevar cuatro años "queriendo matarlo".

Además, ha sacado pecho de su gestión, con "28 meses consecutivos bajando el paro y crecimiento de más que la media de España". "Ojalá usted viniera usted a algo interesante pero solo se recrea en la intriga como buen sanchista", le ha recriminado, achacándole estar "a saltarse la Constitución".

Mañueco ha acusado a Tudanca de recibir instrucciones de Ferraz "para hacer mucho ruido" para tapar cómo se "avergüenzan" históricos dirigentes socialistas de la amnistía y las negociaciones de Sánchez. Y ha lanzado un dardo también al ministro de Agricultura, Luis Planas, acusándole de "cruzarse de brazos" mientras "mueren las vacas". "Necesitamos medidas eficaces y ayudar a los ganaderos", ha zanjado.

Igea se disculpa por su tuit insultando a Vázquez

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, se ha disculpado por la publicación del tuit en el que insultaba al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. "No estaba en mi intención y lamento que alguien se haya sentido ofendido", ha afirmado, sacando pecho de que el sí que se disculpa mientras que Mañueco no lo hizo por su peineta.

El procurador liberal ha interpelado a Mañueco por sus políticas de natalidad y el presidente de la Junta ha defendido que trabaja para desarrollar "políticas públicas útiles para las personas", con el objetivo de "ayudar a las familias, potenciar los servicios públicos, apostar por la creación de empleo y oportunidades". "Lo que no vamos a hacer nunca es lo que usted quería: cerrar consultorios, pueblos y diputaciones", le ha recriminado.

El PSOE acusa a la Junta de "normalizar" el matrato a los animales

El PSOE ha cargado contra la Junta por "normalizar" el maltrato a los animales por el taller de fabricación de banderillas impulsado en el municipio leonés, algo que ha negado el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, que ha asegurado que desde la Junta "no se normaliza el maltrato a los animales desde ningún ámbito".

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha lamentado que en ese taller se tenga la "genial idea" de enseñar a los niños a "construir un arma y a clavar ese artilugio". Además, ha señalado que contraviene lo que dice el Comité de Derechos del Niño y ha lamentado que en la Comunidad haya "270.000 euros para promover novilladas pero no para abrir los comedores en verano o para la gratuidad de los libros de texto".

La procuradora socialista ha denunciado la imagen "casposa, rancia y anticuada" del Gobierno autonómico y ha asegurado que están más cerca de 'Los Bingueros' que de 'Los vigilantes de la playa', en referencia a las afirmaciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, de que la Junta solo era "vigilante de la playa" en la extensión de Internet en el medio rural. Dueñas ha respondido asegurando que desde la Junta se hace "justo lo contrario", favoreciéndose la normativa de "bienestar animal" a la vez que se impulsa que los niños y las niñas "conozcan la realidad del sector".

Sánchez pide a la Junta que "cumpla la Constitución"

La procuradora socialista Ana Sánchez y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, han mantenido un duro envite parlamentario a cuenta de las competencias autonómicas y estatales. Sánchez ha recordado a la Junta que la gestión de la ganadería es "exclusiva" del Ejecutivo autonómico. "Hemos llegado a ver a ganaderos asaltando sedes criticando su gestión y van por el mismo camino con la enfermedad hemorrágica", les ha achacado.

Además, ha denunciado que mientras Mañueco exige "igualdad real" es "incapaz de evitar la desigualdad territorial" en la Comunidad y ha cargado contra el acto del PP del próximo 24 de septiembre contra la amnistía. "Andan ustedes convocando manifestaciones solo porque les han dicho no. Cumplan la Constitución en el ámbito de sus competencias porque no saben como tapar la investidura funeral de Feijóo pero no utilicen más nuestra tierra para sus intereses", ha zanjado.

Carriedo le ha respondido con sorna. "Guarde ese tono para el señor Otegi y para el señor Puigdemont", le ha dicho a Sánchez, sacando pecho de la gestión de la Junta en materias como la educación, la sanidad y la dependencia.

Dueñas reitera el "compromiso" de la Junta para solucionar la crisis hemorrágica

El consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, ha reiterado el "compromiso" de la Junta para solucionar la crisis de la enfermedad hemorrágica que está asolando al ganado de Castilla y León. A dos preguntas del PSOE y de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) acerca de esta cuestión, Dueñas ha recordado que se reunieron el día 17, 10 días después de conocerse el primer foco, y que se publicó una instrucción "que tenían todos los servicios veterinarios".

Además, ha hecho hincapié en que se reunieron con las asociaciones de ganaderos en la feria de Salamaq para trasladarles su apoyo. El consejero ha señalado que a día de hoy existen 38 focos de la enfermedad y que hay 1.700 animales muertos por encima del año pasado y ha informado de que "existe una vacuna" pero que el Ministerio les ha trasladado que "puede tardar tres años" en que sea aplicable a la ganadería.

"Reitero el compromiso de que este Gobierno va a seguir trabajando en apoyo del sector ganadero y que adoptará las medidas necesarias para sostener a un sector que es esencial y estratégico para la Comunidad", ha zanjado.

Fernández a Santonja: "Son ustedes unos bárbaros y unos salvajes"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha cargado contra la Junta por "patrocinar" talleres en los que se enseña a fabricar banderillas y por dar "270.000 euros de dinero público a una fundación privada". "Son ustedes unos bárbaros y unos salvajes que nos quieren retrotraer al Medievo. Es injustificable se mire por donde se mire", ha afirmado, señalando que la educación pasa por "enseñar a los menores a no dañar a los animales".

"La tortura no es cultura y las corridas de toros van a desaparecer porque nuestra sociedad ha evolucionado lo suficiente como para no disfrutar de como se tortura a un animal", ha afirmado, mientras el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha defendido que la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de Castilla y León.

