Gallardo elogia a Espinosa de los Monteros en su despedida de Vox y deja clara la complicidad entre ambos

Es la noticia del día. Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado su salida de Vox por "motivos personales", aunque continuará como militante de base. No obstante, su puesto como portavoz del partido en el Congreso y todos sus cargos orgánicos en la formación de Santiago Abascal dejará de ostentarlos. Un hecho que no ha querido obviar el líder de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que no ha dudado en despedirse de su compañero en un escueto pero conciso mensaje en redes sociales.

"Gracias, Iván, por haber sido ejemplo para todos", comienza en su mensaje Gallardo, que directamente opta por dirigirse a él por su nombre de pila, un claro gesto de afinidad entre ambos, dejando patente la complicidad que existe entre ambos.

Además, el dirigente de Vox en Castilla y León añadía a ese gracias un segundo mensaje: "Por tu cariño y tus consejos cuando hacían falta".

Todo ello lo ha acompañado con una fotografía, seguramente en un acto pasado de partido, en el que aparecen ambos en una conversación y riéndose.

Esta ha sido la manera de Juan García-Gallardo para dar las gracias a Espinosa de los Monteros, quien parece ha sido una pieza importante en el camino de crecimiento del vicepresidente de la Junta en Vox.

Gracias, Iván, por haber sido ejemplo para todos; por tu cariño y tus consejos cuando hacían falta. pic.twitter.com/o37idI1nrX — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) August 8, 2023

