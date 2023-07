Igea opina sobre el resultado del PP: "Nadie ha visto al partido de Feijóo como una formación moderada, centrista y reformista"

El procurador de Ciudadanos en las Cortes y auténtico azote de PP y Vox en Castilla y León, Francisco Igea, ha dado su opinión este lunes acerca del resultado de los populares que les impedirá gobernar, tras su victoria pírrica de este domingo en las elecciones generales. "PP y Vox no podrán gobernar. Nadie ha visto al partido de Feijóo como una formación moderada, centrista y reformista", ha señalado.

Igea ha considerado que "el resultado es que los españoles no eran idiotas" y que "comprar centristas, candidatos y personas no ha valido". El procurador ha recordado que avisó que no se podía pactar "con identitarios nacionalistas del populismo de izquierdas" pero tampoco "con el nacionalismo loco y chalado del populismo de derechas de Vox".

A su juicio, los españoles han demostrado que desean "moderación", que rechazan el "populismo" y que "no quieren extremos" y ha asegurado que existe un "espacio central" por el que se puede pelear. Además, ha considerado que Ciudadanos "va mas allá de las siglas" y ha asegurado que se encuentra trabajando y "en movimiento" en la formación de un futuro proyecto político liberal. "No esperamos a que nos llamen y todo el mundo será bienvenido", ha afirmado.

