Igea en The Times: "Con Vox estamos volviendo a ser Fachadolid"

Hoy @thetimes se hace eco de la preocupación de que un gobierno como el de CyL se extienda a España.

He de reconocer que ver el nombre de uno, junto con @nachorosell, en The Times es una poética manera de acabar una vida política

Thanks @IsambardW 👇https://t.co/T2Zx31JQd1 pic.twitter.com/2fI1L3sywu