Estos son los diputados y senadores que representarán a Castilla y León la próxima legislatura

El PP ha logrado una contundente victoria en las elecciones generales de este 23 de julio en Castilla y León. Los populares han incrementado en cinco sus escaños en la Comunidad, pasando de los 13 de noviembre de 2019 a los 18 de estos comicios. El PSOE se ha mantenido como segunda fuerza más votada con los mismos 12 escaños que logró hace cuatro años.

El gran perjudicado de la jornada ha sido Vox, que ha sido fagocitado por los populares pasado de contar con seis diputados a tan solo uno por Valladolid y Sumar no ha logrado irrumpir en ninguna provincia. Los partidos provinciales –Soria Ya, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Por Ávila– no han cumplido las expectativas y no han logrado ningún representante en un contexto de repunte del bipartidismo.

Además, Castilla y León estará representada por 14 caras nuevas en la próxima Cámara Baja. Los nuevos diputados del Partido Popular son Héctor Palencia y Patricia Rodríguez Calleja (Ávila); Ángel Ibáñez (Burgos); Ester Muñoz y Silvia Franco González (León); Pedro Samuel Martín García (Salamanca); Pablo Pérez y María del Socorro Cuesta Rodríguez (Segovia); Mercedes Cantalapiedra (Valladolid) y Óscar Ramajo Prada (Zamora).

Los diputados y senadores elegidos en Castilla y León este 23J.

En el PSOE se incorporan como caras nuevas en el Congreso el burgalés Álvaro Morales, el soriano Luis Rey y los vallisoletanos Óscar Puente y Luisa Sanz. Estos serán los 31 diputados que representarán a Castilla y León durante la próxima legislatura en el Congreso de los Diputados:

Valladolid

Mercedes Cantalapiedra (PP)

Mercedes Cantalapiedra

Eduardo Carazo (PP)

Eduardo Carazo

Óscar Puente (PSOE)

Óscar Puente

Luisa Sanz (PSOE)

Luisa Sanz

Pablo Sáez (Vox)

Pablo Sáez

Salamanca

José Antonio Bermúdez de Castro (PP)

José Antonio Bermúdez de Castro

María Jesús Moro (PP)

María Jesús Moro

Pedro Martín García (PP)

Pedro Martín

David Serrada (PSOE)

David Serrada

Burgos

Ángel Ibáñez (PP)

Ángel Ibáñez

Sandra Moneo (PP)

Sandra Moneo

Esther Peña (PSOE)

Esther Peña

Álvaro Morales (PSOE)

Álvaro Morales

León

Ester Muñoz (PP)

Ester Muñoz

Silvia Franco (PP)

Silvia Franco

Javier Alfonso Cendón (PSOE)

Javier Alfonso Cendón

Andrea Fernández (PSOE)

Andrea Fernández

Zamora

Elvira Velasco (PP)

Elvira Velasco

Óscar Ramajo (PP)

Óscar Ramajo

Antidio Fagúndez (PSOE)

Antidio Fagúndez

Ávila

Héctor Palencia (PP)

Héctor Palencia

Patricia Rodríguez (PP)

Patricia Rodríguez

Manuel Arribas (PSOE)

Manuel Arribas

Segovia

Pablo Pérez (PP)

Pablo Pérez

María Cuesta (PP)

María Cuesta

José Luis Aceves (PSOE)

José Luis Aceves

Palencia

Milagros Marcos (PP)

Milagros Marcos

Miguel Ángel Paniagua (PP)

Miguel Ángel Paniagua

María Luz Martínez Seijo (PSOE)

María Luz Martínez Seijo

Soria

Tomás Cabezón (PP)

Tomás Cabezón

Luis Alfonso Rey (PSOE)

Luis Alfonso Rey

Sigue los temas que te interesan