Tudanca: "Feijóo está a dos declaraciones de disfrazarse de bisonte y asaltar la Moncloa"

La campaña electoral por las elecciones generales del 23J se acerca a su ecuador y con ello los diferentes representantes políticos empiezan a endurecer sus mensajes. Si el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, optó por cuestionar indirectamente el proceso electoral en el voto por correo, el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha aprovechado sus palabras para atacarle y compararle con Donald Trump, expresidente de los EEUU. "Está a dos declaraciones de disfrazarse de bisonte y asaltar la Moncloa", ha afirmado el socialista en relación a lo sucedido en el Capitolio del país americano hace unos años.

Estas palabras se han pronunciado tras un encuentro entre parte de los comités autonómicos de CCOO y el PSOE para poner encima de la mesa sus propuestas de cara a los comicios del próximo 23 de julio. Tras ello, han comparecido ante la prensa el propio Tudanca y el líder del sindicato en la Comunidad, Vicente Andrés.

Andrés ha puesto de manifiesto que desde CCOO quieren plantear su posición de voto para tratar de ayudar a decidirse a todos sus trabajadores y afiliados, con el objetivo de orientarles a la hora de depositar la papeleta en la urna. En este sentido, el líder sindical ha señalado que es un momento "muy importante" en el que se están produciendo cambios en los modelos de "trabajo, energético, sostenibilidad del planeta" y en el que pronto habrá elecciones en el Parlamento Europeo. "La guerra en Ucrania ha puesto sobre la mesa un nuevo espacio geopolítico", ha valorado.

En esta línea, el líder de CCOO en Castilla y León ha aseverado que es relevante que las políticas nacionales se orienten "hacia ese nuevo mundo que se está planteando tras el Covid y la guerra de Ucrania". "El Gobierno que queremos es uno que defienda la democracia representativa y participativa. Un Estado social con servicios y libertades públicas que se recogen en la Constitución", ha añadido.

Andrés también ha querido hacer balance de esta legislatura que llega a su fin ha aclarado su "apoyo" a las reformas que se han hecho como la laboral o la de las pensiones, llevadas a cabo por el actual Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Además, ha puesto el foco en los pensionistas, que en los próximos 20 años pasarán de 10 millones a 15 millones y por eso, en su opinión, ha puntualizado que "hace falta que se apoye este sistema de pensiones desde los presupuestos generales del estado".

"Defenderemos a los partidos que sigan defendiendo eso y no los que ya están anunciando que bajarán las pensiones y destruirán el plan de pensiones", ha aclarado. Además, ha hecho una llamada para votar "en conciencia" con el objetivo de "consolidar nuestro sistema social". "Queremos mantener una España plural y multicultura frente a aquellos que quieren destruir el sistema y el estado tal y como está configurado", ha insistido.

Por ello, ha pedido a sus afiliados, trabajadores y demás simpatizantes que se vote a los partidos de "progreso" que "defienden a la gente trabajadora". "Como han hecho estos cuatro años y se lo hemos trasladado al PSOE", ha apostillado en un halago a los socialistas.

Por su parte, Tudanca ha ensalzado la labor de Vicente Andrés y su "compromiso" con esta tierra en un momento "muy, muy difícil". El líder regional de los socialistas ha mostrado su posición de modelo, con el que coinciden de "forma casi absoluta" con CCOO. "En Castilla y León sabemos cuál es el modelo alternativo al que nos podemos enfrentar si la derecha y la extrema derecha imponen lo hecho aquí", ha lamentado.

Tudanca ha defendido que el Diálogo Social son políticas "en defensa" la igualdad, de vivienda, políticas para poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital, resolver conflictos y crisis industriales, así como puestos de trabajo. "El gobierno regional actual lo ha dinamitado. Mañueco, de la mano de Gallardo, es lo que se han cargado", ha puesto de ejemplo.

Volviendo a las palabras de Feijóo sobre Correos, Tudanca ha recalcado que es "intolerable que estén haciendo lo mismo que Donald Trump". "No quieren que se hable de sus gobiernos con la extrema derecha, no quieren que se hable de que eliminan la igualdad, que están atacando los derechos de las mujeres y de los trabajadores. No quieren que se hable de que quieren un país en blanco y negro. No pasa nada en Correos ni en el sistema democrático. Hay que votar en defensa propia, no puede ser que Feijóo sea presidente", ha zanjado.

En esta línea, Andrés ha señalado que el proceso está "garantizado". "El refuerzo que se ha hecho sigue siendo insuficiente, pero es garantista de que se pueda hacer el proceso electoral, aunque Correos necesita una revisión de empleo de manera coyuntural", ha matizado.

Sigue los temas que te interesan