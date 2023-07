Cumbre de la UE en Valladolid: Teresa Ribera pide un calendario "viable" para que la Euro7 no deje al sector de la automoción en quiebra

La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha defendido este lunes la implantación un calendario "viable" para la aplicación de la norma Euro7 que garantice que el sector del automóvil "no quiebre". Así se ha pronunciado durante la inauguración del primer Consejo de la UE de la Presidencia española de la Unión, en materia de Medio Ambiente y Energía, que tendrá lugar en Valladolid hasta este miércoles. Una importante reunión a la que la ministra ha llegado en una de las bicicletas de Biki del Ayuntamiento, dando ejemplo de su compromiso con el transporte sostenible.

Con todo, Ribera ha recordado las reuniones informales de ministros "no son espacios de decisión" y que "no está previsto que se trate este asunto". La ministra ha asegurado que debe ser compatible "garantizar una coherencia" en las sendas de descarbonización de la economía y de mejora de la calidad del aire en las ciudades con un calendario "viable" para que la industria "incorpore las inversiones necesarias". "Hay que ver cómo gestionar el calendario para que toda la orientación del sector del automóvil no se quiebre como consecuencia de un calendario que no encaje bien", ha afirmado.

Ribera carga contra el PP por "cerrar filas" con las "barbaridades" de Vox

Ribera ha aprovechado su intervención para cargar contra el Partido Popular por "cerrar filas" con las "barbaridades" de Vox en materia de cambio climático y ha acusado a los de Santiago Abascal de "abandonar el consenso científico sin ruborizarse un pelo". Unas acusaciones que llegan después de que Vox contemplase en su programa la eliminación de las agencias meteorológicas si llega al Gobierno.

Además, la vicepresidenta tercera ha apoyado la propuesta de Bruselas de llevar a cabo una salida "coordinada" de la Carta de Energía y no una estado miembro a estado miembro. "Una vez hayamos analizado esa propuesta de la Comisión procederemos a arbitrarla de la mejor manera posible. La voz cantante la ha llevado Comercio y les corresponde a los ministros del ramo", ha detallado.

Ribera: "El esfuerzo para conseguir un equilibrio es capital"

Ribera ha asegurado que las reuniones de estos tres días en Valladolid son "sumamente importantes". "Hoy tenemos el Consejo informal de Medio Ambiente donde tendremos ocasión de debatir sobre aspectos fundamental como la biodiversidad, la contaminación por plásticos del océano, los suelos, en un momento en el que España vive la segunda ola del calor del verano, con temperaturas de más de 44 grados en muchos puntos de la Península Ibérica", ha afirmado.

La ministra ha recordado que son temperaturas "que coinciden con lo que ha sido la semana pasada el batir récords de temperatura uno tras otro" y "las semanas anteriores la inmensa preocupación que genera la temperatura tan alta del océano". "El esfuerzo de los ministros de Medio Ambiente para conseguir un equilibrio es capital", ha señalado.

Además, ha recordado que han invitado a "algunas personas que presentarán ante los ministros sus propuestas". "Abordaremos la manera en la que negociar desde Europa el tratado para contar con un mar libre de plásticos, o la forma en la que desde Europa vemos la necesidad de integrar las políticas de agua, suelo, biodiversidad, montes. Mañana y pasado hablaremos de clima y energía", ha zanjado.

