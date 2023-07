El PP invita a Pedro Sánchez a “hacer las maletas” en la operación salida “pero para no volver”

El Partido Popular comienza su operación salida, como harán muchos españoles hoy con la tradicional operación de tráfico para comenzar sus vacaciones, pero en este caso para “echar a Sánchez, le vamos a ayudar a hacer las maletas pero que no vuelva”. Es decir, un viaje para el presidente del Gobierno de ida pero no de vuelta. Así lo ha confirmado hoy Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del partido, y que ha visitado Valladolid para estar presente en la Junta Directiva Provincial del PP que ha reunido a los alcaldes y representantes populares de la provincia.

Tellado ha querido felicitar y agradecer los “excelentes resultados” cosechados en el pasado 28 de mayo, en las elecciones municipales, pero les ha pedido un “último esfuerzo” para este próximo 23-J, elecciones generales, para conseguir un gobierno nuevo, resetear el país, y echar al peor presidente de la historia y darle un presidente a la altura de las circunstancias”, en referencia a Alberto Núñez Feijóo. Tellado ha advertido que quedan "solo 23 días" por lo que hay que "trabajar duro".



El mensaje del PP es claro, “derogar el sanchismo” y hoy ha aprovechado la intervención de Pedro Sánchez el pasado martes en El Hormiguero para confirmar lo que es el ‘sanchismo’. Sánchez afirmó que el sanchismo es “una mezcla de maldad, mentira y manipulación” y Tellado lo ha querido certificar con hechos. “Por un vez en su vida, dijo la verdad. No ha dicho ni una sola verdad a nadie durante los cinco años como presidente del Gobierno”, insistió el dirigente ‘popular’. Para Tellado, las mentiras han sido “muchas”. Por ejemplo, la de no pactar con Podemos, con Bildu o con independentistas; la mentira de no bajar los impuestos, la de realizar una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional y finalmente sentó a su ministro de Justicia, etc.

La maldad, según sus palabras, se ha confirmado con la ley del sí es sí. “Sabiendo que era una ley que iba a tener problemas y dejar a violadores en la calle la sacó adelante, no escuchando a expertos y luego echando toda la culpa a su ministra de Igualdad”, ha afirmado.

Mientras que la manipulación la ha puesto de ejemplo con instituciones públicas como el CIS.

"Un país de vacaciones y aletargado"

Para Tellado, Sánchez tiene al país donde quería “de vacaciones y aletargado” y es ahora cuando le manda ir a votar por una razón, “quiere ganar a cualquier costa, quiere que vote poca gente y espera que solo voten los suyos para ganar las elecciones por la mínima. Sabe que no aspira a ganar, sabe que va a perder, pero quiere tener con quien sumar y seguir en el Gobierno. Y nosotros le decimos que solo aspiramos a ganar y gobernar en solitario”, ha afirmado, olvidando que todas las encuestas dicen que está lejos de ganar así, y que tendría que pactar con Vox, pero de eso hoy no ha hablado, entre otras cosas porque en su visita a Valladolid no ha aceptado preguntas de los medios de comunicación. Así, ha terminado su mensaje hablando de la Operación de Salida de Sánchez de la Moncloa.

En este acto ha estado presidido por el presidente provincial Conrado Íscar, Mercedes Cantalapiedra, candidata al Congreso, y Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid y candidato al Senado. Para este último, Tellado tuvo un mensaje: "Espero que el 24 de julio seas de los primeros en llamar a Génova para recordar a Alberto Núñez Feijóo que tiene un compromiso con toda la ciudad para desbloquear el soterramiento. Tú has cumplido”, le reconoció.

Sigue los temas que te interesan