Moderación, la fórmula de Mañueco para “acabar con el sanchismo” y ganar las municipales con “contundencia”

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado hoy en Valladolid el Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular, lo ha hecho con una intervención que ha servido de pistoletazo de salida para preparar las próximas elecciones municipales del 28 -M y que servirán de prueba para “ganar las Generales”, ha afirmado. Mañueco ha vuelto a apostar por un partido con los “mejores candidatos” que llegarán “a todos los rincones” para ganar los comisiones con “contundencia” y con un “liderazgo desde la moderación”.

El presidente popular ha afirmado que el PP va a estar “en todo el territorio” y “a la altura” de los ciudadanos de Castilla y León en todos los 2.248 municipios de la Comunidad. “El PP nunca falla y son sus valores los que hacen crecer a Castilla y León”. Mañueco ha vuelto a insistir en el mensaje de Alberto Núñez Feijoo de la moderación para “ganar las elecciones municipales y con contundencia, y después con claridad las generales”. El también presidente de la Junta ha adelantado que se volcará en las elecciones y con los candidatos en los próximos meses.

En clave nacional, ha asegurado que desde la moderación, el objetivo es “frenar al sanchismo”, y para eso “solo existe el PP”. Y para eso, “la mejor persona es Feijoo”. En su opinión, “los españoles somos prisioneros” de su “interés personal”. Para afirmar que hay que acabar con las políticas “chapuzas” de Sánchez, en alusión a la ley del solo sí es sí. Además, ha aventurado que en los próximos días, con la remodelación de los ministros del Gobierno, se verá un “espectáculo bochornoso”.

Mañueco ha vuelto a criticar que el Gobierno de Sánchez haya usado toda “la maquinaría” contra Castilla y León, “hasta el punto de querer usar el 155 contra una comunidad que siempre ha mostrado su lealtad y compromiso” con la Constitución y con el Estado de Derecho. “Nadie traga con los ataques de Sánchez, que es como sus trenes, no cabe por ningún túnel y luego busca cabeza de turcos para evitar responsabilidades”.

Un año del 13-F

Por otro lado, Fernández Mañueco ha hecho un balance a punto de cumplirse un año de su victoria en las eleccciones del 13-F, donde ha sacado pecho por su gestión y sus promesas cumplidas. Entre ellas, el Bono Nacimiento, la bajada de impuestos, la educación gratuita infantil, la bajada de las tasas universitarias, las ayudas a empresarios y autónomos, con la tarifa plana, al campo con los anticipos de la PAC y la financiación para las entidades locales. "Dije que la cohesión territorial, la integridad autonómica y el modelo autonómico en España no eran negociables, he cumplido y lo seguiré haciendo en los próximos tres años desde el Gobierno autonómico”, ha asegurado. Además, ha insistido en que que la igualdad “no es negociable” en la Comunidad y que “no ha habido, ni habrá, un paso atrás en la lucha contra la violencia de género”, ya que no se recortan los derechos.

Archivado en Alfonso Fernández Mañueco, Partido Popular de Castilla y León, Política

Sigue los temas que te interesan