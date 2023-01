Margarita Torres (PP) no descarta un pacto con Vox en León: "No me cierro a negociar con ninguna fuerza política"

Si algo destaca de Margarita Torres (La Bañeza, 1969), la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de León, es su marcado perfil leonesista. La gran apuesta para recuperar el trono de la provincia y vencer al regidor socialista José Antonio Diez, es licenciada en Historia y tiene un doctorado en Historia Medieval por la Universidad de León, una facultad por la que siente gran admiración y de la que es profesora titular.

En 2015 formó parte de la candidatura que lideró Antonio Silván y posteriormente ganó en esos comicios. Margarita Torres fue nombrada entonces concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo. La candidata popular es políglota, ya que habla inglés, francés, alemán, ruso y árabe clásico, y además ha publicado tres novelas históricas.

Su entorno destaca de ella "su sinceridad y su trabajo incansable". Torres asegura que ha dedicado "toda su vida" a León y, que su objetivo es que "vuelva a rugir con garra". Si el PP logra la victoria, podría convertirse en la primera mujer alcaldesa de la provincia en toda su historia.

Pregunta.- ¿Qué balance hace de la labor que ha hecho en esta legislatura el regidor José Antonio Diez (PSOE)?

Cuando miro a otras ciudades como Salamanca o Valladolid, veo que han hecho los deberes y se han puesto las pilas, por tanto no es la ideología lo que incapacita o capacita. León está mucho peor ahora que hace cuatro años. Tenemos una ciudad sucia, poco alumbrada. Hemos perdido empleo mientras otras ciudades lo han ganado, y a nivel de comunicaciones estamos peor. Hemos caído en turismo, y en el último FITUR no estuvo el alcalde, ni nadie de su equipo. Eso es que no cree en su ciudad.

Si un regidor no acude a las reuniones, si se enfrenta a su propio partido a nivel provincial, autonómico y nacional, si no vienen inversiones, ni tampoco visitas de ministros, está demostrando que no está capacitado para ese puesto. Nuestro alcalde no reivindica ni siquiera a su propio partido político. Ahora mismo, la máxima preocupación de los ciudadanos es la seguridad junto con el empleo. Las cosas no se están haciendo bien.

P.- El actual regidor tiene una clara tendencia leonesista y aboga por crear una autonomía propia para la región. ¿Qué opina?

Los políticos estamos para resolver problemas, no para crearlos. He dado la cara por León a todos los niveles desde hace casi 40 años y mi trayectoria me avala. He participado activamente en iniciativas donde reivindico la importancia del reino imperio leonés. No soy leonesista de cuatro años hacía aquí. Creo en mi tierra, en una ciudad con futuro, y creo en el diálogo y en no levantarme de la mesa por un calentón. Los políticos estamos perdiendo de vista los problemas reales del ciudadanos.

P.- ¿Qué ejes vertebran su programa político?

Me presento con la experiencia de una mujer que es leonesa, trabajadora y madre. El empleo es el eje vertebrador de mi programa, y apostaría especialmente por el turismo, por el retorno del talento, por cuidar a esos cientos de chavales que salen de la universidad y tienen un elevado nivel académico, pero carecen de posibilidades en su tierra.

Quiero una ciudad capaz de generar ilusión para jóvenes que se han ido y están a punto de empezar su vida laboral, además de una ciudad cómoda, segura, y muy accesible para nuestros mayores. Otro reto es trabajar por vender León como la ciudad más bonita para los turistas.

P.- ¿El PP estaría dispuesto a pactar con Vox? ¿Cómo es su relación con Blanca Herreros?

Mi línea roja son las personas, nunca las siglas. Con Blanca solo he coincidido en un par de ocasiones, tenemos poca relación, pero le avala su trayectoria profesional y la considero una profesional muy cualificada en el mundo del derecho. Salimos a ganar por mayoría suficiente para poder gobernar, pero si el ciudadano decide otra cosa lo acataremos. Mi forma de entender la política es darle el protagonismo absoluto al ciudadano, por tanto lo que salga el 28 de mayo de las urnas será lo que respetemos.

P.- Muchos ciudadanos querrían saber si el PP estaría dispuesto a pactar con Vox. ¿Qué les diría?

Les aseguraría que en los combates yo salgo a ganar, pero nunca me voy a cerrar a dialogar con ninguna fuerza política. Soy muy respetuosa con los representantes políticos que el ciudadano haya votado, lo más importante es el juego democrático.

P.- ¿Qué opina de la propuesta de la lista más votada para las municipales de Feijóo?

Considero que lo que se tiene que hacer es respetar la voluntad de los ciudadanos, y no tengo nada más que decir sobre este asunto.

P.- ¿Qué referentes políticos tiene para afrontar la carrera hacia las municipales?

Creo en el diálogo y en la capacidad de hacer cosas juntos por encima de la ideología. A mí nunca me van a encontrar criticando cosas buenas de ayuntamientos socialistas, y si han hecho cosas positivas, las elogiaré y las aplicaré. Mi gran referente es el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, porque basa su política en las personas y en el bien de los ciudadanos. Ha convertido a la ciudad en esa luz que ilumina al mediterráneo, tanto a nivel cultural, social y económico. Ahora Málaga es uno de los grandes polos de atracción de nuestras costas.

P.- ¿Qué aprendizaje ha logrado de su experiencia como concejala de Antonio Silván?

Aprendí que lo primero que tenemos que hacer es no encerrarnos en la torre de marfil. Los políticos tendemos a aislarnos y perdemos el contcto con la calle. Por un accidente de tráfico que sufrí, estoy obligada a caminar un par de horas por mi ciudad todos los días, y eso implica hablar con muchas personas a lo largo de los años, y por tanto estar a pie de calle dispuesta a escuchar cualquier crítica. Los políticos tenemos que recuperar la humildad, nos debemos al ciudadano.

P.- ¿Qué errores ha cometido y saca como aprendizaje para afrontar su proyecto política en las municipales?

Un error fue no dar un paso valiente en un momento concreto. Cuando la universidad católica de murcia, que es privada, propuso traer un campus con algunas carreras como psicología, medicina, farmacia y odontología, y nosotros apostamos por traer esa facultad, igual que hicieron Valladolid, Ávila o Burgos en su momento. No era incompatible con la pública. Quizá debimos de insistir con más fuerza para que se quedara.

P.- La polémica de la división de Vélez y el alcalde de Villaquilambre ha hecho mucho ruido. ¿Considera que le afectará para los comicios de mayo?

Lo que está claro es que mi nombre no es Vélez, y no soy el alcalde de Villaquilambre. Quiero que quede claro que ahora hay una nueva dirección. El PP es un partido unido donde caben todas y cada una de las sensibilidades que pueden haber, porque somos una formación que prioriza ante todo los problemas de los leoneses y leonesas. Eso es a lo único a lo que me he dedicado y me voy a dedicar.

P.- Si sale elegida, sería la primera vez que una mujer se convertiría en alcaldesa en León. ¿El feminismo va a vertebrar su propuesta de gobierno?

Creo en el mérito y la capacidad, que son virtudes que no tienen sexo alguno. A mí a lo largo de mi vida nadie me ha regalado nada nunca, exactamente igual que al resto de mujeres trabajadoras de este país. Defender a la mujer nunca ha sido patrimonio de la izquierda o de la derecha. Aparte de mujer, soy madre, así que sé bien lo que suponen los problemas de conciliación y también sé que queda mucho camino por recorrer.

