El PSOE pide al PP que rompa con Vox, pero no se plantea dejarle gobernar en solitario

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, ha pedido hoy al presisdente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que rompa el pacto con Vox en Castilla y León y que ponga un “cordón sanitario” a la “extrema derecha” en todas las instituciones. Además, ha asegurado que los socialistas están dispuestos a sentarse a hablar con el PP, lo que no implica, según ha aclarado la propia Ana Sánchez a este periódico tras difundirse otras informaciones, que estén dispuestos a dejar a Mañueco gobernar en solitario. "No nos lo planteamos, no lo contemplamos", ha insistido. "A partir de ahí todo son hipótesis. Primero echarlos del gobierno, y después ya veremos".

Además, Sánchez ha afirmado que el adelanto electoral no es un problema "en absoluto” para los socialistas, y que están preparados. “No sería un problema, ya que nuestra maquinaria está engrasada y nuestros candidatos más que preparados”.

Además, ha mostrado su preocupación por el actual panorama en la región. “El PP es completamente rehén de la extrema derecha”, ha asegurado. A su parecer, Mañueco y Feijóo se esconden precisamente por la presión que reciben de Vox. A los socialistas les preocupa que el PP esté dispuesto a todo: “En ningún país europeo los conservadores o liberales pactan con la extrema derecha”.

Ana Sánchez, que compareció junto al portavoz de Interior del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, David Serrada, ha asegurado que lo que está viviendo Castilla y León es “un sainete” y “una humillación” ante todo el país.

Juicio del PP de Salamanca

Además, Ana Sánchez ha exigido a Feijóo que dé la cara ante la justicia el viernes 20 de enero en el Juzgado de Instrucción 5 en Salamanca. El líder de los populares está citado a declarar tras la denuncia de un sector de afiliados críticos con la tardanza de casi dos años en convocar el congreso provincial para elegir a los líderes de la formación.

Sánchez ha puesto en duda la intención del PP por colaborar: “Esperamos que no se encierre en Génova, la sede pagada con dinero B”. Para la socialista, Feijóo debería “dar explicaciones de por qué el PP está sometiendo a una humillación constante a Castilla y León” y tiene una “oportunidad extraordinaria de colaborar con la Justicia y explicar las prácticas fraudulentas”.

La socialista ha declarado que lo único que quiere el PP es que el delito prescriba, y por eso “ponen trabas continuas” para “entorpecer el proceso judicial”. En esta misma línea, David Serrada, el portavoz de interior del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, ha añadido que “no es bueno para nadie que Feijóo ponga excusas para rendir cuentas a la justicia” y que “el PP está acostumbrado a hacer trampas, solo presenta recursos para entorpecer toda la investigación judicial para intentar que prescriba el delito de Salamanca”. Y ha añadido que “poner zancadillas a la justicia para que nadie pueda dar cuentas es lo que está haciendo el PP en Salamanca”.

