El PP se fija en Castilla y León como modelo en servicios sociales: “Se acabó el tú invitas y yo pago”

Carmen Navarro, la vicesecretaria general de Política Social del PP, ha visitado en la mañana de este martes, 27 de diciembre, el centro de la Fundación Aspaym en Valladolid y lo ha hecho acompañada de las vicesecretarias autonómicas de Política Sectorial y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y de Servicios Sociales, María José Ortega.

“Teníamos que empezar por Castilla y León porque son un ejemplo de gestión. Los gobiernos del PP en la Comunidad son un ejemplo de gestión en materia de servicios sociales. Especialmente para la atención de personas con discapacidad”, ha asegurado Navarro en declaraciones a los medios de comunicación.

Ha añadido que Castilla y León “no tiene lista de espera en servicios sociales” gracias “al compromiso financiero del Gobierno del PP” para “atender a personas dependientes y con discapacidad” y ha ensalzado el “gran número de servicios” para estas personas en nuestra Comunidad. “Nosotros, desde la Nacional, lo queremos poner en valor”, ha indicado.

Carmen Navarro ha apostado por el modelo de atención 5.0 de atención a personas dependientes con el fin de incorporar innovación tecnológica y avances de ciencia y la tecnología” para el cuidado de estas personas.

“Castilla y León va a sacar de las Cortes del gobierno del PP una ley pionera en el modelo de atención residencial de los cuidados de larga duración que verá pronto la luz”, ha indicado, y ha añadido que la Ley del Tercer Sector ha cumplido 10 años y “fue fruto del Gobierno de Rajoy con el compromiso del tercer sector”.

“El PP lamenta que 10 años después el reglamento de desarrollo no haya visto la luz y no se haya podido poner en funcionamiento la Mesa del Diálogo Civil. Fundamental para que las decisiones se tomen con acuerdo, dialogo y consenso. Esto no ha pasado en los últimos años y es compromiso del PP para nuestro próximo Gobierno”, ha añadido Navarro.

El PP apuesta por el desarrollo de este reglamento de la Ley del Tercer Sector y por volver a poner en valor el diálogo y el consenso en esta Mesa del Diálogo Civil.

Además, ha indicado que se ha visto recortada la financiación para las personas con discapacidad en un 20% y ha señalado que el PP “ha enmendado los presupuestos generales con tres millones para suplir ese recorte”.

“Teníamos la esperanza de que saliera adelante con el apoyo de los partidos del Gobierno de coalición pero no ha sido así. El PP seguirá vigilando que no se pongan en peligro las prestaciones y los servicios que prestan a las entidades del tercer sector y que no se destruya empelo. Un ejemplo de buena práctica es Castilla y León”, ha recalcado la del PP que ha asegurado que nuestra región ha puesto un millón más para las entidades del tercer sector.

“Reclamo en Castilla y León, con el modelo fetén que tienen, al Gobierno de Sánchez y a sus socios de Podemos que cumplan con el 50% de la financiación para financiar la dependencia. El PP apuesta por ellos. Apostamos por los dependientes de mañana para atender a los mayores con un modelo sostenible. Financiación y un sistema sostenible. Se acabó el tú invitas y yo pago”, ha finalizado la vicesecretaria general de Política Social del PP.

