Las razones por las que Castilla y León no ha sido elegida sede de la Agencia Espacial

La Junta de Castilla y León ha querido salir al paso de las acusaciones realizadas por la oposición de no saber interpretar las bases presentadas para la elección de sede para acoger la Agencia Especial como la Agencia de Inteligencia Artificial. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha invitado a leer el Boletín Oficial del Estado para comprobar cuáles han sido las razones por las que las sedes autonómicas han sido rechazadas tanto para acoger la Agencia Especial como la Agencia de Inteligencia Artificial.

En ningún momento el dictamen publicado este martes en el BOE acusa a la Junta de no indicar preferencias en sus candidaturas, algo que ha sido lanzado por el PSOE como queja. “Muy al contrario de lo que dice algún partido político, que la Junta no ha hecho lo suficiente”, ha zanjado el consejero. En el documento se puede leer que la Junta ofreció “el apoyo prioritario de su comunidad autónoma” a la candidatura de León para ser sede de la Agencia Especial, mientras que en el informe de Palencia dice que “el apoyo de la Comunidad Autónoma no es el prioritario”.

Carriedo ha vuelto a criticar las directrices que marcó el Gobierno de sacar las agencias fuera de Madrid, para luchar contra la despoblación, no se han cumplido.” Al final ha sido todo lo contrario, se ha vuelto a marginar a Castilla y León y a las zonas que luchan contra la despoblación”.

Así, consultado el BOE del pasado martes por este periódico, se puede conocer los pros y contras que han tenido las sedes de la Comunidad y donde no se menciona que la Junta de Castilla y León no cumpliera con las bases para albergar la Agencia Espacial al no indicar preferencias en sus candidaturas. Al contrario, se apostó por León. “El BOE es claro a la hora de decidir los motivos por los que no se han otorgado las sedes a las candidaturas de la Comunidad”, ha zanjado Carriedo, que ha invitado a “todos los que han querido apuntar a la Junta, intentando defender con ello al Gobierno socialista”, a leerlo, entre ellas a la delegada del Gobierno, Virginia Barcones.

León

La candidatura de León presenta un excelente estudio de impacto económico y el apoyo prioritario de su comunidad autónoma. León propone una sede en edificio singular y exclusivo para la Agencia, aunque no describe el apoyo financiero para posible adaptación y gastos. La candidatura de León presenta conexiones internacionales deficientes basándose las mismas en las conexiones por AVE a Madrid y vuelo a Barcelona. No ha presentado ayudas económicas concretas al traslado del personal de la agencia y tampoco hay una presencia relevante del sector espacial en la ciudad.

Palencia

La candidatura de Palencia ofrece un gran edificio como sede, el antiguo colegio de huérfanos de RENFE que, sin embargo, necesita obras de adaptación para adecuarse a las necesidades específicas de la Agencia. Esta adecuación no se asume en la propuesta por la localidad proponente. Palencia no tiene las condiciones de conectividad que se exigen para la Agencia en cuanto a conexiones internacionales aéreas, que deberían de realizarse por AVE a Madrid o vuelo a Barcelona desde Valladolid. Tampoco existe una actividad relevante en el sector espacial, ni en el ámbito empresarial ni en el ámbito de instituciones de investigación. No ofrece un paquete de ayudas concretas para el personal trasladado. El apoyo de la Comunidad Autónoma no es el prioritario.

Cebreros

La candidatura de Cebreros se fundamenta en la existencia de la estación de seguimiento en su término municipal, pero no ofrece sede para la Agencia ofertando únicamente suelo. Tampoco se identifica sede de alquiler, ni informes de impacto ni de mercado inmobiliario, ni detalla las ayudas específicas propuestas para el traslado de personal.

