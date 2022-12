Cruce de reproches por el fracaso de la sede de la Agencia Espacial: “Sánchez vuelve a castigar a Castilla y León”

El Gobierno ha decidido por unanimidad del Consejo de Ministros que Sevilla será la sede de la Agencia Espacial Española a la que aspiraba León, Palencia y Cebreros en Ávila. Un jarro de agua fría que se está usando tanto por unos como otros como arma arrojadiza. Los políticos del PP acusan al PSOE de sentirse castigados por el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que los socialistas acusan a la Junta de Castilla y León de su falta de implicación y de compromiso. Cruce de acusaciones con las ciudades que optaban como grandes perjudicadas.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cree que “Sánchez vuelve a castigar a Castilla y León en la elección de las nuevas sedes. El Gobierno de España convocó, marcó los criterios y finalmente ha decidido en contra de los intereses de nuestra Comunidad. Éste es el compromiso del Gobierno Sánchez contra la despoblación”, ha afirmado en Twitter. Misma vía empleada por Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, para dar su opinión: "Es una pena que la Junta fuera la única Comunidad que no cumpliera las bases al no apostar por una sola sede. Advertimos que eso lastraría nuestras posibilidades. Castilla y León, en todo caso, debiera apostar por su propia descentralización". Y ha recordado que las dos agencias hoy anunciadas van a CCAA gobernadas por el PP. "El color político no impide hacer un buen trabajo. El problema es que aquí tenemos un mal gobierno", ha zanjado.

Asimismo, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha lamentado también la decisión de que el Gobierno “vuelve a dejar de lado una vez más los intereses de Castilla y León” al desechar las candidaturas presentadas desde la Comunidad a las agencias Espacial y de Inteligencia Artificial, que acogerán finalmente Sevilla y A Coruña, respectivamente.

Carriedo remarcó que el Gobierno ha sido el que ha establecido ese criterio, que “dificultaba extraordinariamente” a todas las candidaturas de la Comunidad lograr las sedes, y el que ha tomado una decisión que “una vez más no tiene en cuenta los intereses de Castilla y León”, repitió en declaraciones recogidas por Ical.

El PP de León, por su parte, ha apuntado directamente al alcalde José Antonio Diez (PSOE) porque “nunca está a la altura de León y de los leoneses, siempre enfangado en la trifulca, en la confrontación con todos, fuera de los problemas de la ciudad. León le queda muy grande a José Antonio Diez”.

En mitad del camino se encuentra el alcalde de Palencia, Mario Simón, de Ciudadanos, que ha pedido que se apueste por el interior en próximas convocatorias de la descentralización de organismos estatales si se quiere luchar contra el reto demográfico, quien señaló que las ciudades de pequeño tamaño “no pueden competir contra las potencialidades” de urbes como Sevilla, elegida como sede de la Agencia Espacial Española. Al igual que UPL se muestra “indignada y decepcionada” tras la decisión del gobierno sobre la Agencia Espacial Española que considera “vergonzosa y vergonzante” y pide explicaciones y responsabilidades a PSOE y PP.

Diez, contra la Junta

Por su parte, el acalde de León, José Antonio Diez, ha lamentado “la falta de compromiso que la Junta demostró con León dando una vez más la espalda a los leoneses no cumpliendo lo que decían las bases, es decir, dando prioridad a una de las propuestas”. “Lamentamos esta posición reiterada de la Junta hacia León, pero seguimos estando contentos y orgullosos porque la ciudad, junto a su Universidad, ha presentado un proyecto de un altísimo potencial y esperamos que en el futuro seamos merecedores de albergar alguna sede nacional o internacional".

Sigue los temas que te interesan