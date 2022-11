Podemos CyL muestra su apoyo a Irene Montero: “Es una ley técnicamente muy bien hecha y rigurosa”

El secretario general de Podemos en Castilla y León y procurador en Cortes, Pablo Fernández, ha querido mostrar su apoyo a la denominada ley del ‘solo sí es sí’ ideada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. El también coportavoz nacional de la formación morada cree que, pese a las revisiones de las condenas a la baja que se están produciendo, muchas de ellas en Castilla y León, “la ley es rigurosa, técnicamente muy bien hecha”, y ha recordado que contó en su tramitación con el apoyo del Ministerio de Justicia.



Sin embargo, ayer se supo que en el caso de abuso de los exjugadores de la Arandina a una menor, la condena se fija en 9 años y no en 10 por culpa de la ley Montero, ante esto, el líder Podemos pide tiempo. “Hay que esperar a que el Supremo dicte doctrina, que todavía no lo ha hecho”. Cuestionado de nuevo por si el dictamen de ayer sea 'de facto', Fernández cree que “todavía no se ha determinado nada” y emplaza a que se unifique la doctrina para poder hacer conclusiones, algo que según su opinión, todavía no se ha hecho.

