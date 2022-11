"Santo varón Sánchez", "tinte rancio" y "trampantojo": las mejores frases de la sesión de las Cortes

Comparaciones, pullas, retrancas, chascarrillos, números, críticas…un Pleno de las Cortes de Castilla y León da para mucho. En esta ocasión, el debate y votación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 y del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas ha dado para mucho. Lejos de frases hechas, reproducimos las mejores frases, zascas e indirectas que se han lanzado desde la bancada los procuradores.

Rosa Rubio (PSOE)

Ante la ausencia por enfermedad de Luis Tudanca, la portavoz de Hacienda, Rosa Rubio, ha realizado un duro ataque a las cuentas de la Junta y donde ha ensalzado la figura de Pedro Sánchez, ya que gracias a las ayudas del Gobierno se han logrado los presupuestos más altos de la historia en la Comunidad.

“Mañueco ha vendido a nuestra tierra y la ha convertido en el piso piloto de Abascal”

“Son unos presupuestos con tinte rancio, que rechazan la Agenda 2030 y que reniegan de la violencia de género. Mete usted a nuestra tierra en un túnel del tiempo el pasado".

“Son los presupuestos de la ultraderecha, insuficientes y los presupuestos más fanáticos y antieuropeos, porque Mañueco se pliega ante la ultraderecha”.

“Ni un solo informe técnico, ni jurídico, ni cuantificación, ni tiempo de aplicación que avale el anuncio del jefecillo de Vox".

“Sus cuentas se resumen en lo que es su gobierno, una farsa”.

Raúl de la Hoz (PP)

El portavoz del Partido Popular, Raúl de la Hoz, ha querido sacar pecho de las cuentas de la Junta y ha criticado que la oposición no de “soluciones” y solo ofrezca “insultos y descalificaciones”. Y por supuesto, ha salido a relucir la ley del ‘solo sí es sí’.

“Sus argumentos son propios de una telenovela mejicana"

“No ha faltado el argumentario de Ferraz, sin alternativa, solo con insultos”.

“Nos quiere vender que si el Presupuesto sube es gracias a este santo varón que nos ha correspondido en España”, en alusión a Pedro Sánchez.

“Han buscado por todos los sitios que bajara la partida contra la violencia de género, y se han encontrado que han subido un 17%.

“Para un mitin está bien lo que hoy ha dicho aquí, para sacar los aplausos, vale; pero para presentarse en la casa de los castellanos y leoneses hay que tener un poco de vergüenza"

“Gracias a la ineptitud e ignorancia del Gobierno de España se ha provocado el mayor fracaso contra la lucha de la violencia de género de este país”.

El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco junto al portavoz popular Raúl de la Hoz; el consejero de Economía Carlos Fernández Garrido y el portavoz de Vox Carlos Menéndez en el Pleno de Presupuestos M. Chacón ICAL

Carlos Menéndez (Vox)

“Piensa el ladrón que todos son de su condición”, en alusión a las palabras del PSOE

“Señora Rubio, tiene una capacidad para tirarse el barro tremenda”

“Lo que hace este presupuesto es recortar a sindicatos y patronal, y ya le digo que irá a más”

"Los españoles tienen que poder decidir si quieren más protección, con un presupuesto que incluye la protección a todas las víctimas de la violencia por igual, o una ley que pone a violadores en la calle"

Francisco Igea (Ciudadanos)



“Es el mismo presupuesto del pasado año pero recauchutado de populismo con unos socios que no creen en el cambio climático aunque les arrase y que no creen en el proyecto de la Unión Europea”.



“Por no hablar de la vergonzosa política de acoso y estigmatización de la población migratoria protagonizado por el dúo Veganzones-Gallardo con la trompetería del señor Hierro en redes sociales”.

"No tenemos un Premio Castilla y León de Literatura, pero sí de Tauromaquia. No tenemos el de literatura porque quizás el consejero se premiaría a sí mismo".



“Ustedes están financiando un decorado para el señor Gallardo”.

Los portavoces de UPL, Podemos y Ciudadanos, Luis Mariano Santos, Pablo Fernández y Francisco Igea respectivamente M. Chacón ICAL

Pablo Fernández (Unidas Podemos)

“Sus Presupuestos un trampantojo, un embuste y una filfa”



“Este gobierno es a la verdad lo que Mañueco y Feijóo a la oratoria”

“Son ustedes a los autónomos lo que las plagas al campo”

Sigue los temas que te interesan