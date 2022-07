El PP carga contra el Gobierno y pide retirar el nuevo mapa de autobuses: “Es un ataque frontal al medio rural”

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, el vicesecretario de comunicación del PP de Castilla y León y portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, acompañados por el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, han comparecido en rueda de prensa tras una reunión que se ha celebrado en la mañana de este miércoles, 20 de julio, con alcaldes y portavoces del Partido Popular en la provincia de Valladolid.

Todo en relación a la afectación que en la provincia vallisoletana puede llegar a ocasionar el nuevo mapa de transporte de viajeros por carretera redactado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que contempla dejar sin servicio de autobús a varios pueblos de la provincia de Valladolid.

“El nuevo mapa es un tema que nos preocupa. Es un ataque frontal al medio rural. Un mapa que está hecho desde un despacho, sin conocer la realidad. Los que mejor lo conocen son los alcaldes de los pueblos. 33.000 personas de la provincia se van a ver afectadas por esta eliminación de paradas”, ha señalado el presidente del PP de Valladolid, también de la Diputación y alcalde de Matapozuelos, Conrado Íscar.

Íscar ha asegurado que haY “preocupación” en el PP provincial y también en el regional liderado por Alfonso Fernández Mañueco y ha pedido unidad para “defender al medio rural” y para que “esta barbarie no se lleve a cabo”.

Mañueco lo reivindicará ante Sánchez

“La ministra Sánchez se reunió ayer con Barcones para capear el temporal ante la absoluta aberración que supone este mapa que es un ataque frontal a la vida del medio rural. Aseguraron que el Gobierno garantiza que no se van a suprimir autobuses pero esto no es lo que dice el documento”, ha asegurado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León.

De la Hoz ha pedido al Gobierno que “rectifique” y que esta será una de las cuestiones que Alfonso Fernández Mañueco llevará ante Pedro Sánchez el próximo jueves, 28 de julio, en la reunión que ambos mantendrán en La Moncloa.

“Esperemos que la reunión no sea solo para hacer una foto protocolaria. Pedimos que dé marcha atrás en este nuevo mapa concesional. Sin no habrá movilizaciones en las Cortes, Congreso, Senado, Diputaciones y Ayuntamientos afectados por esta barbarie. Estamos seguros de conseguir que esta aberración no se lleve a efecto. Desde el PP estamos en marcha para pararlo”, ha añadido De la Hoz.

El ejemplo práctico de Peñafiel

“Hay que entender el transporte público desde la vertiente del servicio público. No solo de Peñafiel sino de la Comarca que ve como la conexión con Madrid se puede perder. Está en juego el desarrollo turístico de la zona”, ha asegurado el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, uno de los municipios afectados por la decisión.

El primer edil ha pedido “igualdad de condiciones” para las personas que viven en las ciudades y también en el medio rural y ha insistido en la “retirada del documento” en “sentarse y meditar” para “apostar por el desarrollo rural de los pueblos”.

Sigue los temas que te interesan