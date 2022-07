CSIF Castilla y León reclama a los partidos que defiendan la subida salarial en el Debate de la Nación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León(CSIF CyL), a través del sindicato a nivel nacional, ha enviado a los grupos parlamentarios una batería de mejoras laborales y retributivas para las/los empleados públicos, emplazándoles a que las defiendan en el debate sobre el estado de la nación, que se celebrará del 12 al 14 de julio.

En concreto, el sindicato presidido por Miguel Borra pide a los grupos parlamentarios que incluyan en sus propuestas de resolución (peticiones que se votan al concluir el debate) una mejora salarial para las y los empleados públicos acorde a la inflación de este año, y que se fije un calendario de negociación para la recuperación del poder adquisitivo perdido en un plazo razonable.

Entre las propuestas que CSIF ha remitido a los Grupos Parlamentarios se encuentran, entre otras, la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, avanzar en la equiparación salarial entre administraciones, la homologación retributiva del personal laboral en el exterior, la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de insularidad, el fomento de la promoción interna, la carrera profesional, el teletrabajo (que se encuentra bloqueado en la Administración del Estado) o la jornada 35 horas.

CSIF rechaza el pacto de rentas al que las y los empleados públicos llevan aportando desde 2010, cuando les recortaron la nómina entre el 5% y el 10%, que a día de hoy "siguen sin recuperar", con una pérdida de poder adquisitivo acumulado superior al 15%. El sindicato defiende una subida salarial "justa", para afrontar la escalada de precios, tanto para el sector público como para la empresa privada. En este sentido, el Gobierno "debe dar ejemplo y plantear ya una subida en las administraciones, como acaba de proponer el Ejecutivo en Francia".

CSIF también está preocupado por el "deterioro de los servicios públicos en ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar, como la sanidad o la educación, por falta de inversión, medios materiales y escasez en las plantillas. En este sentido, reclamamos el refuerzo de las plantillas y que se ponga fin a la tasa de reposición".

Las empleadas y empleados públicos "no pueden convertirnos en chivo expiatorio de una crisis de la que no somos responsables. El deterioro de nuestras condiciones laborales y retributivas, lejos de solucionarse, no deja de agravarse. No queremos ser tratados como héroes, sino con justicia".

CSIF, "ante el bloqueo en la negociación, ya convocó movilizaciones el pasado 25 de mayo y 22 de junio en todo el territorio nacional y si el Gobierno permanece inmóvil, intensificaremos las movilizaciones en el mes de septiembre". Desde CSIF "celebramos y apoyamos que CCOO haya decido dar un paso al frente convocando también movilizaciones, sumándose así a las justas reivindicaciones del conjunto de empleadas y empleados públicos", han finalizado el comunciado.

Sigue los temas que te interesan