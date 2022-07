El PSOE califica de "nueva cacicada del Gobierno de Mañueco" la reforma de designación de senadores

La viceportavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, calificó de "nueva cacicada del gobierno de Mañueco" la reforma de designación de senadores de Castilla y León presentada esta mañana por PP y Vox.

"Los senadores autonómicos se eligen con mayoría suficiente y el PP y la ultraderecha cambia ahora ley con el único objetivo de mantenerse en el poder demostrando lo poco que les importa Castilla y León", denunció

En esta línea, Gómez incidió en que la reforma propuesta por PP y Vox es "una vergüenza más de este gobierno para poder eludir la mayoría y el consenso necesario al proponer como senador por la Comunidad " a un castellano y leonés de pro como el vitoriano Javier Maroto , que no sabe de qué van los problemas de Castilla y León".

"Negativa de la Junta a implantar el Bachillerato General"

"La inacción de la Consejería de Educación ha generado de cara al nuevo curso un agravio inmenso a los estudiantes de bachillerato de CyL". Así lo denunció esta mañana el portavoz de Educación del GPS en las Cortes, Fernando Pablos.

Pablos señaló que la opción de Bachillerato General contemplada en la Ley de Educación está respaldada por la comunidad educativa y será ofertada por todas las comunidades autónomas salvo Castilla y León.

"Es una autentica indecencia que, a diferencia de los estudiantes del resto de comunidades autónomas, los estudiantes de Castilla y León no vayan a tener la posibilidad de estudiar Bachillerato General el próximo curso", afirmó Pablos,

Pablos denunció la falta de explicaciones de la consejera de Educación, a la que acusó de dedicarse a plantear excusas sin sentido ante la falta de respeto a los estudiantes de Castilla y León, "que van a tener diferentes posibilidades al verse privados de una opción que ofertan el resto de comunidades en un momento fundamental para su formación"

"Es una vergüenza que en Castilla y León no vaya a haber ninguna oferta de bachillerato general", incidió el responsable socialista para quien la consejera Rocío Lucas actúa como "activista del PP" en vez de pensar en los intereses de Castilla y León.

Asimismo Pablos criticó la falta de actuación de la Junta para eliminar los centros guetos y acabar con la segregación de niños y niñas por motivos económicos y cumplir la norma de no financiar con fondos públicos centros que separan a niños y niñas en las aulas

"La Junta no ha adoptado ni una sola medida para superar esta segregación y tampoco para cumplir la norma que establece que no puede concertarse con centros e segregan a niños y niñas porque piensan que no deben estar juntos en el aula ", señaló tras acusar al gobierno de Mañueco de estar dedicado a hacer méritos ante Feijóo, que , dijo , probablemente esté enfadado con Mañueco .

"Tenemos un gobierno de vagos que no piensa en los intereses de los castellanos y leoneses", concluyó.

