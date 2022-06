UGT contra Gallardo: “100.000 euros sin cargo y sabe que le espera un puesto de trabajo con papá”

El debate sobre el diálogo social sigue creando tiranteces entre Vox y los sindicatos. En este caso ha sido el secretario de Política Sindical, Industrial y de Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, quien ha vuelto a cargar contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, al que ha acusado de ganar “100.000 euros sin cargo” y en esta ocasión le ha añadido que “cuando ha sido fácil estudiar y tener un puesto de trabajo con papá, mientras los ciudadanos de Castilla y León tienen dificultades para encontrar trabajo”, en unas declaraciones realizadas tras la presentación de una moción del PSOE para reconocer la trayectoria del Diálogo Social, y que no ha contado con el apoyo de Vox.

También ha acusado de que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, del que ha afirmado que en un futuro “también tendrá su sitio en el Consejo Económico y Social (CES)”. Por este motivo, ha emplazado a que “solo queda esperar a que Mañueco y Carriedo nos den la realidad de lo que quieren hacer. Vamos a negociar y volveremos a la calle, y los ciudadanos están con nosotros”, ha afirmado.

Andrés: "Hay que denunciar lo que están haciendo estos salvajes"

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se “decida” sobre la negociación del diálogo social. “Parece que unos van a apoyar y otros que no. Veremos el desenlace. Es una continuidad de lo que vimos en días anteriores. Sí, pero no. Sí al diálogo social, pero llevamos muchos meses parados sin medidas de diálogo social”, ha lamentado el sindicalista para exigir a Mañueco que “tiene que decidir qué hacer con esta forma de gobernar. Tiene que aclararse. El resultado de hoy no aclara el futuro”, en alusión a la votación realizada en las Cortes.

Andrés ha vuelto a insistir, como ya hiciera el pasado viernes, que es el momento de “denunciar lo que están haciendo estos salvajes en Castilla y León”, en referencia a Vox, (aunque nunca mencionó su nombre) para ello “vamos a combinar negociación con movilización. Contaremos al mundo lo que está haciendo un partido de extrema derecha. Y también lo haremos en los tribunales”.

Sobre la reunión del diálogo social del próximo miércoles 29 ha asegurado que no “espera ningún elemento importante”.

Sigue los temas que te interesan