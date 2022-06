CCOO denunciará ante la Fiscalía la "actuación negligente" de la Junta en el incendio de Zamora

Comisiones Obreras (CCOO) ha acusado este martes a la Junta de Castilla y León de haber actuado de forma "negligente y temeraria" en el incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, de esta última semana, y ha asegurado que denunciará esta situación ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

El sindicato ha exigido al Gobierno autonómico un operativo contra incendios "flexible" y que esté activo "los 365 días del año", y ha considerado que el incendio era "evitable". Así se han pronunciado el secretario de Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, el responsable del Sector Autonómico del sindicato, Ernesto Angulo y la secretaria general de la Federación del Hábitat, Lourdes Herreros.

CCOO ha pedido, además, la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión del incendio. "Al señor Mañueco le pedimos que cese inmediatamente a Suárez-Quiñones", ha señalado, criticando las palabras del titular del departamento que aseguró que mantener un operativo de estas características durante todo un año era "absurdo y un despilfarro".

CCOO denuncia la "conducta negligente" de la Junta

Fernando Fraile ha mostrado su indignación "con las consecuencias que está teniendo el incendio y con la conducta negligente de la Junta de Castilla y León". "Lamentamos los daños ocasionados y agradecemos a todas las personas que siguen trabajando a día de hoy en el operativo de extinción de este incendio", ha señalado.

Fraile ha recordado que la Junta "no tenía operativo el operativo contra incendios". "Tiene un operativo rígido, que no es flexible y que independientemente de que cada vez los veranos y las olas de calor se adelantan más pues siguen manteniendo este operativo caduco y obsoleto desde 1999. No está dando respuesta a las necesidades que tiene nuestra comunidad", ha afirmado, añadiendo que "esta Comunidad no cuida la naturaleza".

El dirigente sindical ha recordado que "horas antes del incendio desde CCOO ya anunciábamos que íbamos a tener una ola de calor mientras la Junta continuaba con un nivel medio". "La Junta ha cruzado los dedos a ver si no pasaba nada, y sin embargo si que ha pasado y nos encontramos con un problema grave", ha asegurado Fraile.

El sindicato ha mostrado su opinión sobre la forma en que se deberían hacer las cosas para prevenir incendios como el de la última semana. "Desde CCOO venimos exigiendo desde hace años que se cuente con un operativo flexible los 365 días del año, independientemente de la época del año. El monte hay que limpiarlo en invierno para que cuando llegue la temporada alta tengamos un monte limpio y la gente se dedique exclusivamente a intentar prevenir y sofocar los incendios que se pudieran producir", ha concretado Fraile.

El responsable de CCOO ha recordado la falta de medios por parte de la Junta que, a su juicio, existía al propagarse el incendio. "De 15 cuadrillas terrestres que tenía que tener operativas la Junta en Zamora solo tenía cuatro, de las seis helitransportadas solo tenía tres y a medio gas, y de las cinco nocturnas solo contábamos con una. En el operativo público, de los 14 camiones autobombas solo estaban operativos ocho", ha señalado el dirigente sindical.

Unos daños por valor de 150 millones de euros

Fraile ha añadido que "el valor de la madera que se ha quemado asciende a 150 millones de euros". "Seguimos exigiendo a la Junta de Castilla y León un operativo durante todo el año. Exigimos de una vez por todas a este Gobierno que tome medidas", ha señalado. El responsable de CCOO ha recordado que mañana miércoles a las 11:30 está prevista una concentración conjunta con UGT en las Cortes de Castilla y León, con ocasión del segundo día del pleno. "Estos incendios son evitables si se cuenta con el operativo con el que se tiene que contar", ha zanjado.

La secretaria general de la Federación del Hábitat de CCOO, Lourdes Herreros, ha señalado que "la actitud de la Junta ha sido una temeridad". "Llevábamos una semana con temperaturas extremas y teníamos el antecedente de Ávila. Al igual que es necesaria una agilidad y tener previsto el operativo en función de las condiciones climáticas, también es necesaria una prevención", ha señalado, añadiendo que "es necesario realizar durante todo el añotratamientos silvícolas en los bosques.

El responsable del Sector Autonómico del sindicato, Ernesto Angulo, ha reivindicado también "un operativo público y que funcione durante todo el año". Y ha criticado las palabras del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aseguró que mantener el operativo durante todo el año era "un despilfarro". "Al señor Mañueco le pedimos que cese inmediatamente a Suárez-Quiñones", ha concluido.

