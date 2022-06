Mañueco llama “pirómano” a Tudanca por "alegrarse" de los males de la Comunidad

El segundo pleno de las Cortes de Castilla y León ha arrancado con la tradicional pregunta oral del jefe de la oposición, Luis Tudanca (PSOE) al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Tras la polémica primera sesión de hace quince días, el socialista preguntó: “Considera que el gobierno de Castilla y León está centrado sus esfuerzos en resolver la crisis como las de Siro”. Mañueco recordó que si algo caracteriza a la Junta es el apoyo “claro a las empresas”.

Una respuesta que no le ha valido a Tudanca que ha aprovechado su turno de réplica para cargar contra lo que está viviendo Castilla y León en los últimos 15 días con la dimisión del gerente del Ecyl, Javier Moreno, o la polémica con las palabras de Juan García-Gallardo. “Ustedes dijeron que no querían hacer de las Cortes un circo, pues que sepa que la gente del circo tiene más que gracia que ustedes”, remató. Y acusó a Mañueco de dejar la política industrial y empresarial de la Comunidad “en manos de la extrema derecha”.

El socialista ha afirmado que en la Junta no se dimite por casos de corrupción, pero sí por cursos de igualdad. Además, ha recordado que la situación de la empresa de Venta de Baños se veía venir desde hace tiempo. “Hace meses ya me reuní con ellos y me dijeron que había una situación dramática, pero usted no hizo caso porque solo estaba pendiente de convocar unas elecciones. Ahora, les convoca una reunión para mañana”, ha criticado. Además, ha dudado de que conociera quién es el grupo inversor.

Ante esto, el presidente de la Junta ha reprochado que Tudanca se alegra cuando hay “malas noticias” en Castilla y León”. “Le escucho y es el mismo de siempre, el que se alegra cuando hay dificultades, cuando hay personas que están pasando por dramas, y usted usa estos dramas para atacar a la Junta. Esa es la realidad. Aprovecha el drama de Siro para atacar. Es un pirómano y eso no ayude a los trabajadores”, ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan