"Gamberrito de papá", el último descalificativo dedicado a García-Gallardo

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha asegurado este lunes que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, pertenece a una “tribuna urbana” que son los “gamberritos de papá” es decir, gente que “está sobre impresionada desde que vio ‘El lobo de Wall Street’”.

Así lo indicó Díaz en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, tras ser preguntado por una valoración de las palabras de García-Gallardo a la procuradora socialista Noelia Frutos, usuaria de silla de ruedas, a quien dijo: “No voy a tratar con ninguna condescendencia sus faltas de respeto y le voy a responder como si fuera una persona como todas las demás”, informa Ical.

Asimismo, ironizó al decir que a García-Gallardo se le puede enviar a un “cursillo de buenas maneras” donde le enseñen “cómo se come con los cubiertos, que no se mastica con la boca abierta y que no se insulta a la gente”.

Díaz señaló que García-Gallardo no se puede convertir en un “gamberrito de papa y tratar a la gente mal e ir haciendo aspavientos y postureo” para “enseñar al vídeo a tus amigos” y decir “mira lo que le he dicho”. “Si quieres hacer eso, hazlo fuera de la institución, no seas un gamberrito de papá dentro”, añadió.

