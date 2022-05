Gallardo, ante el malestar en el PP por sus declaraciones: “Veo un Gobierno fuerte y unido”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, afirmó hoy que ve un “Gobierno fuerte y unido” ante “el malestar” que han causado sus declaraciones en miembros del PP, y aseguró que “está tranquilo” y que ha hablado con Alfonso Fernández Mañueco, que conoce la posición de Vox, según informa Ical.

En declaraciones en los pasillos de las Cortes antes del inicio de la segunda sesión del pleno, García-Gallardo se refirió así a declaraciones de miembros del PP, como el portavoz en la Comisión de la Presidencia, el presidente del PP en Ávila o el exvicepresidente de la Junta José Antonio de Santiago-Juárez.

De Santiago-Juárez, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter de ayer, expresó que "hay políticos que no se merecen los primeros 100 días de cortesía. Esto me indigna y me produce náuseas", en referencia a la respuesta que dio ayer en las Cortes García-Gallardo a la socialista Noelia Frutos, que se desplaza en silla de rueda por su discapacidad, de que "la iba a tratar como una persona normal".

El actual vicepresidente de la Junta afirmó no saber quién es De Santiago-Juárez, defendió el Gobierno del que es socio con el PP y acusó a los medios de comunicación "de manipular" y crear "una polémica" de los mensajes de Vox.

En tal sentido, en relación a su posición sobre las comunidades autónomas, manifestó que Fernández Mañueco conoce que Vox propugna la reforma del Título VIII de la Constitución porque consideran que no se necesita a las autonomías para prestar los servicios y que se han creado nuevos centralismos.

