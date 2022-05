Mañueco, en la coronación de Ayuso como líder del PP de Madrid: "Isabel va a darlo todo por estas siglas"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado este jueves a la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que ofrece "una gestión eficaz frente a las descalificaciones". "Isabel va a darlo todo por estas siglas y va a darlo todo por la Comunidad de Madrid", ha afirmado durante su intervención en el 17º Congreso del PP de Madrid que encumbrará este sábado a Ayuso como nueva presidenta de la formación a nivel autonómico.

Mañueco ha intervenido en una mesa redonda moderada por el vicesecretario nacional de Política Autonómica del PP, Pedro Rollán y en la que también han tomado la palabra los presidentes de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de Murcia, Fernando López Miras y el de la Xunta de Galicia, el recién elegido Alfonso Rueda.

El presidente de la Junta ha recordado una anécdota que vivió con la presidenta madrileña. "Un día hablando con Isabel, ella me decía, y coincidíamos: "Lo normal en la política es llegar a la presidencia del partido y luego ganar las elecciones". Tú lo has hecho al revés, primero has ganado las elecciones dos veces y luego te has presentado a dirigir el PP de Madrid", ha recordado.

Hay que recordar que la dirigente madrileña es la única presidenta autonómica que aún no preside la formación a nivel autonómico, a pesar de llevar tres años en el cargo, desde los comicios autonómicos de mayo de 2019.

Ayuso llevaba varios meses solicitando la convocatoria de este Congreso y el hecho de que la dirección nacional fuese postergando la fecha sine die fue una de las principales causas de las fricciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el entonces líder del PP, Pablo Casado. Finalmente, tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia de la formación, después de la guerra interna del partido, Ayuso ha podido ver cumplido su propósito y será elegida presidenta del PP de Madrid este sábado.

Mañueco: "Madrid y CyL somos tierras hermanas"

Mañueco ha recordado que "el 13 de febrero quien ganó las elecciones fue el PP de Castilla y León" y que las ganó "desde el PP de España" y ha tenido unas palabras emotivas hacia la Comunidad de Madrid. "Madrid y Castilla y León somos tierras hermanas, Madrid es esa tierra donde quien venga, venga de donde venga, se siente como uno más. Compartimos muchos lazos", ha señalado. Y ha definido a Madrid y Castilla y León como "tierra próspera, moderna y eficaz".

El presidente de la Junta ha recordado que ambas regiones "tienen Gobiernos del PP desde hace muchos años". "Desde 1987 el PP viene gobernando de manera ininterrumpida la comunidad de Castilla y León, por algo será", ha dicho. Y ha tenido unas palabras de reconocimiento para sus predecesores en el cargo: José María Aznar (1987-1989), Jesús Posada (1989-1991), Juan José Lucas (1991-2001) y Juan Vicente Herrera (2001-2019).

Mañueco también ha querido presumir de gestión propia y de las primeras iniciativas llevadas a cabo por su nuevo Gobierno de coalición con Vox. "La primera medida que hemos tomado es bajar los impuestos para salir de la crisis económica, frente a ese Gobierno de Sánchez que está cruzado de brazos y que no quiere tomar medida alguna. Hemos demostrado que se pueden bajar los impuestos, crear empleo y fortalecer los servicios públicos", ha destacado.

Y ha lanzado otro dardo al Gobierno central. "Es el momento para que todos hagamos una reflexión y que nos demos cuenta de que lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez es de una incapacidad manifiesta", ha señalado. También se ha dirigido al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y le ha mostrado su apoyo de cara a los comicios autonómicos del próximo 19 de junio. "Los andaluces vais a apostar por el progreso y el futuro", ha asegurado, añadiendo que los presidentes regionales del PP están "demostrando que hay otra de forma de gobernar y hacer las cosas". "Se puede gobernar como lo quiere hacer Alberto Núñez Feijóo. Hay otra forma de gestionar nuestra economía y los servicios públicos", ha insistido.

Mañueco ha agradecido también al PP madrileño su apoyo durante la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero. "Quiero dar un agradecimiento colectivo al PP de Madrid y dos individuales: al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Habeis estado en las recientes elecciones autonomicas de Castilla y León codo con codo. Nos habeis ayudado en todos los lugares, en cualquier rincon de esa extensa tierra que es Castilla y León había una persona del PP de Madrid. Muchas gracias de corazón", ha concluido visiblemente emocionado.

