La plataforma de afectados de las residencias: "Alguien tendría que pedir disculpas"

La Plataforma de afectados por la gestión de las residencias en Castilla y León se constituyó en abril de 2020, un mes después del estallido de la pandemia de la covid-19 en España, que golpeó con especial dureza los centros residenciales para mayores. Varias personas que tenían familiares en una situación muy complicada en estas residencias se pusieron en contacto, tanto en persona como por redes sociales, y dieron forma a esta plataforma que terminó constituyéndose en asociación, con un núcleo de 12 personas activas en la actualidad.

Según explica la presidenta de la Plataforma, Ana Redondo, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, los dos objetivos primordiales de la asociación son "pedir explicaciones y que se haga justicia con todo lo que sucedió en las residencias con motivo de la pandemia" y "mejorar la vida y las condiciones dentro de las residencias para las personas que viven en ellas". Su labor, por tanto, va más allá de la problemática generada por la covid-19 durante los dos últimos años ya que, a su juicio, "la pandemia solo hizo que demostrar las carencias que existían en este tipo de centros".

P.- ¿Cuáles cree que fueron los principales errores en la gestión de las residencias por parte de la Junta durante la pandemia?



R.- Los errores fueron muchos. Nosotros entendemos que nadie podía estar preparado para algo así pero, no obstante, creemos que hubo muchos errores y no solo nosotros. En el informe del Procurador del Común de noviembre de 2020 ya se evidenciaba que hubo cosas que estuvieron muy mal hechas durante la primera ola de la pandemia. Hasta el 30 de marzo no hubo un sistema de información específico para conocer la situación de todas las residencias de Castilla y León. A finales de 2020 había 700 centros residenciales en la región, que son muchísimos, y sin un sistema para poder saber que es lo que está pasando en cada uno de ellos es muy complicado, y tardaron mucho en habilitarlo.

"Creemos que hubo muchos errores" Ana Redondo

Otro problema muy grande fue el retraso que hubo en la realización de pruebas diagnósticas. Hasta el mes de abril no se hicieron pruebas diagnósticas en las residencias, cuando ya sabíamos que era la población más vulnerable. Se vio también que no había en las residencias planes de contingencia para minimizar riesgos ante una situación semejante a la que se vivió. Además, estaba el problema de las propias limitaciones de los centros. Muchas veces son centros enormes, con muchas plazas, y en la mayor parte con habitaciones dobles, porque resulta más rentable. Y esta limitación supuso un problema a la hora de aislar a las personas positivas.

Y lo más grave de todo, hubo un insuficiente soporte sanitario en las residencias. El 20 de marzo de 2020 llegó a Castilla y León el protocolo de no derivación a centros hospitalarios de las personas que vivían en residencias, aunque su estado fuera muy grave. Y el soporte que se prometió en las residencias no ocurrió nunca. La gente falleció en masa y muchas veces porque no les habían hecho ni un diagnóstico en condiciones. Esto nos parece gravísimo.

P.- ¿Considera, por tanto, que estas personas estuvieron de algún modo abandonadas durante la pandemia?

R.- Aquí lo que hubo fue una discriminación directa por el lugar de residencia. A las personas que vivían en su casa sí que las trasladaban a los hospitales, pero a las personas que vivían en residencias no las dieron esa oportunidad, y eso nos parece gravísimo. A personas de edades similares y patologías similares pero que vivían en sus casas sí que se las atendió en los hospitales.

"Es una situación de una injusticia tan terrible que no lo podemos dejar pasar" Ana Redondo

Alguien tendría que dar explicaciones y pedir disculpas. Como sociedad no podemos admitir esto, es una situación de una injusticia tan terrible que no lo podemos dejar pasar. Esto no puede quedar así.

P.- Sus reivindicaciones van más allá de la situación generada por la covid-19 ¿Qué inconvenientes ven en el actual modelo de gestión residencial?

R.- El modelo actual de asistencia residencial es totalmente ineficaz e inhumano, y convierte los últimos meses y años de las personas que viven en las residencias muchas veces en un infierno. Hay que tener en cuenta que las ratios de personal en Castilla y León no permiten una asistencia digna o adecuada.

"Los ratios de personal no permiten una asistencia adecuada" Ana Redondo

Nosotros quedamos muy decepcionados con el anteproyecto de Ley de Residencias, que nosotros hicimos 80 o 90 aportaciones y que ha quedado en nada tras el adelanto electoral del pasado 20 de diciembre. Era un texto muy adornado, con mucha literatura, pero que por ejemplo no entraba a solventar este problema de las ratios de personal, que es fundamental.

P.- ¿Qué opinan de la solicitud de constitución de nuevo de una comisión de investigación sobre las residencias impulsada por la oposición?

R.- Nosotros desearíamos que saliera adelante y estamos muy agradecidos a todos los grupos políticos que la han promovido. Confiamos y pedimos a todos los grupos, independientemente de su signo político, que apoyen esta comisión porque nos parece algo que es fundamental para que como sociedad podamos vivir un poco más tranquilos y para que muchas familias tengan la sensación de que algo se está haciendo.

"Esta comisión daría a la ciudadanía una sensación de que la política sirve para algo" Ana Redondo

Nosotros sabemos que hubo cosas que se hicieron bien y no dudamos del esfuerzo que se hizo por parte de muchos profesionales, pero creemos que no trabajaron todo lo bien que deberían cuando somos una de las comunidades que ha encabezado los ránkings de fallecidos, principalmente por la cuestión de la no derivación a hospitales. Esta comisión daría a la ciudadanía una sensación de que la política sirve para algo y que las cosas que no están bien se investigan.

P.- ¿Cómo valoran el hecho de que Vox apoyase la creación de una comisión de investigación y que ahora se oponga a este tipo de comisiones?

R.- Pues les queremos recordar que esto lo apoyaron y que hay cosas que hay que mantenerlas. No pensamos que ahora por estar en el Gobierno tengan que tener otra postura diferente. Nosotros como asociación tuvimos una ronda de reuniones con todos los grupos políticos, a finales de 2020, y Vox nos expresó su apoyo y su disponibilidad para ayudarnos en lo que pudieran. Y nosotros queremos recordárselo. Esta es una situación que ha afectado a muchísimas personas y hay que ser un poco consecuente.

