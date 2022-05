La oposición carga contra el programa de la Consejería de Presidencia

La oposición ha cargado este lunes contra el programa de la Consejería de la Presidencia para la XI Legislatura, después de su presentación en las Cortes por el consejero Jesús Julio Carnero. El PSOE y el Grupo Mixto han coincidido en criticar la nueva normativa de concordia, contemplada en el programa y en el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos. Soria Ya, por su parte, se ha centrado en lamentar la falta de medidas contra la despoblación, un acuciante problema en su provincia.

El procurador socialista, Luis Briones, ha asegurado que la nueva normativa no es de concordia si no "de discordia", ya que, a su juicio, reaviva un problema que no existía en la Comunidad. Además, ha calificado de "revisionista" la nueva normativa. Briones se ha mostrado también insatisfecho con lo que, según su punto de vista, es una "insuficiente financiación de las corporaciones locales". Briones destacó que en el año 2011 se destinaban 404 millones a la cooperación local y en 2021, una década después, tan solo se destinarán 374 millones.

Además, el procurador socialista se mostró decepcionado con el hecho de que Carnero no hiciera ninguna mención a la aprobación de la jornada de 35 horas para los funcionarios públicos y ha acusado al PP de "hacerse los remolones" con la estabilización del empleo público.

Igea: "Es inasumible que abran un melón superado"

El viceportavoz del Grupo Mixto y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha acusado al PP de haberse plegado a Vox en la aprobación del futuro Decreto de Concordia, que sustituirá al Decreto de Memoria Histórica autonómico aprobado por el propio PP en abril de 2018, bajo el mandato de Juan Vicente Herrera. "Se meten en un jardín absurdo, no había ninguna queja ni discordia", ha afirmado, asegurando que en el Ejecutivo de coalición "ha calado el discurso de Vox". "Es inasumible que abran un melón superado", ha añadido Igea.

El procurador de Ciudadanos ha señalado además que es "preocupante" que la Consejería de la Presidencia renuncie a reformar la Ley de Transparencia y ha considerado que excusarse en que hay que esperar a que se apruebe la normativa estatal es un argumento "simple y pobre". Hay que recordar que Igea gestionó la ya extinta Consejería de Transparencia durante la pasada legislatura, en virtud del acuerdo entre PP y Ciudadanos, y esta cuestión siempre ha sido de vital importancia para la formación liberal.

Soria Ya lamenta la falta de medidas contra la despoblación

El procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, ha lamentado la falta de medidas contra la despoblación que, a su juicio, presenta el programa de la Consejería de la Presidencia para la XI Legislatura. Ceña ha considerado que el programa "es más de lo mismo" y que "se olvidan de los de siempre".

Además, el dirigente de la formación soriana se ha mostrado muy crítico con el hecho de que en el nuevo programa de Presidencia, presentado por Carnero este lunes, se anuncien convenios con el País Vasco y que se olviden de las cuatro comunidades limítrofes con la provincia de Soria, que son Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Navarra.

Ceña ha criticado también que no se haya mencionado nada al respecto de la aprobación de la jornada de 35 horas para los empleados públicos y que tampoco se haya mencionado ningún tipo de medidas para la cobertura de puestos de funcionarios en municipios limítrofes, un problema que atañe especialmente a la provincia de Soria.

