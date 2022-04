Soria Ya atribuye a "un error burocrático" su ausencia en la toma de posesión de Mañueco

La agrupación de electores Soria ¡Ya!, a través de un comunicado remitido a este periódico, ha señalado que su ausencia en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León se ha debido a "un error burocrático" a la hora de repartir las invitaciones.

En el escrito explican que las invitaciones "solo llegaron a las agrupaciones presentes en la legislatura pasada y por tanto debido a este error no se recibieron a tiempo". No obstante, han aclarado que esto "no supone un desprestigio" para Mañueco y han reiterado su disposición para "ayudar al nuevo Gobierno de la Junta" en todos los proyectos que puedan llevar a cabo en torno a la provincia de Soria.

Precisamente, al no poder acudir a la toma de posesión de Mañueco, los procuradores de Soria ¡Ya! han mantenido una primera toma de contacto con el Subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre. En el encuentro han tratado diferentes cuestiones que afectan a la provincia.

Entre ellas el tema principal ha sido la fiscalidad diferenciada. Del mismo modo, se han tratado temas recurrentes como la A-11 y la A-15 así como "el problema ferroviario", en el cual les han confirmado una partida de inversión de 80 millones de euros para la modernización de dos tramos en mayo entre Soria y Almazán.

Desde Soria ¡YA! se muestran "altamente preocupados" en lo que respecta a la fiscalidad diferenciada, ya que la Subdelegación del Gobierno les ha hecho saber que esta problemática se va a llevar a cabo "desde la mesa del Diálogo Social, a pesar de que la directiva de la Comisión Europea no trata sobre esto sino sobre ayudas al funcionamiento de las empresas".

