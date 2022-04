Mañueco toma posesión como presidente del primer Gobierno de PP y Vox ante Rajoy y Ayuso

Alfonso Fernández Mañueco ha tomado posesión este martes en las Cortes como presidente de la Junta de Castilla y León, en virtud del primer acuerdo de Gobierno entre PP y Vox suscrito en una comunidad autónoma. El encumbramiento de Mañueco se ha visto ensombrecido por la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tenía prevista una reunión con los agentes sociales, aunque su incomodidad con el acuerdo es más que patente.

Sí que han asistido, en cambio, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (2011-2018) y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, principal valedora de los acuerdos de los populares con la formación de Santiago Abascal.

Mañueco defiende el Estado de las autonomías tras el pacto con Vox

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha tomado posesión en el cargo ocho días después de ser investido por mayoría absoluta de la Cámara. "Ahora que toda España observa a Castilla y León, la vamos a poner de moda", ha afirmado, después de recordar los retos que, a su juicio, tiene por delante la Comunidad en esta nueva legislatura.

Mañueco ha defendido el Estado de las autonomías, después de ser investido presidente de la Junta con el apoyo de Vox, una formación contraria a la existencia de las comunidades autónomas y partidaria de un Estado unitario. "El juramento que acabo de pronunciar expresa mi firme compromiso con nuestro Estatuto de Autonomía que, a lo largo de 39 años, ha venido configurando e impulsando nuestra Comunidad en España", ha dicho.

El presidente de la Junta ha recordado, además, el papel crucial de Castilla y León en la configuración del Estado autonómico. "Una Castilla y León con humildad, pero también sin complejo alguno por el prestigio de nuestra identidad y nuestro protagonismo en nuestra España autonómica", ha dicho.

Mañueco ha dado su agradecimiento a sus compañeros de partido, a sus socios de Vox y a las autoridades presentes en el acto. Especialmente emotivo ha sido el momento en el que el presidente de la Junta ha dado las gracias a su familia, cuando no ha podido contener las lágrimas.

Ayuso, valedora del pacto con Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la gran valedora del acuerdo entre PP y Vox en la toma de posesión de Mañueco. La dirigente madrileña ha asegurado que "es un día de gran alegría y satisfacción" y "un honor estar con él", en referencia a Mañueco. "Aquí se ha alcanzado un gran pacto entre PP y Vox y me congratula que para los próximos cuatro años la Comunidad de Castilla y León es de “socialismo free”. Es un buen momento para celebrar", ha añadido Ayuso.

Ayuso, además, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha quien ha acusado de no estar legitimado para criticar sus pactos. "Me asombra que sea el presidente del Gobierno el que decida quién tiene que pactar, cómo y con quién. Una persona que no sale a la calle ni va a la televisión a dar una entrevista pero que puede permitirse decir a los demás cómo hay que hacer estos pactos", ha señalado.

Sobre la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha excusado asegurando que "le parece correcto" porque el presidente del Partido Popular está centrado en cuestiones económicas "para mejorar la vida de los españoles", en referencia a su reunión de este martes con los agentes sociales.

Rajoy: la visita sorpresa en la toma de posesión

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (2011-2018), ha sido la visita sorpresa de la toma de posesión de Mañueco. No estaba previsto que asistiera, pero la llegada al hemiciclo de las Cortes de Castilla y León del dirigente ha generado gran expectación, y los medios se han agolpado en torno a él para lograr alguna declaración, aunque Rajoy aceleró el paso.

Durante su discurso tras proncunciar el juramento como presidente de la Junta, Mañueco ha agradecido a Rajoy "su confianza, sus consejos, su ejemplo político y de gestión". "Me distingues con tu cariño”, le ha manifestado al expresidente del Gobierno.

El presidente de la Junta también ha tenido palabras para Feijóo, al que ha trasladado su agradecimiento “por su respaldo, que siempre he tenido, en lo político y en lo personal, desde hace muchos años pero especialmente desde que es presidente del partido”, ha afirmado, en relación al líder del PP, la más notable ausencia en la jornada de este martes en las Cortes.

