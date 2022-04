Pollán, sobre el retraso de la investidura: "He esperado a que el acuerdo saliera adelante con todos los detalles"

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha justificado este jueves el retraso en la convocatoria de la sesión de investidura, que se ha dilatado durante casi dos meses desde las elecciones del pasado 13 de febrero. "He esperado a que ese acuerdo saliera adelante con todos los detalles", ha dicho durante su comparecencia tras la Junta de Portavoces que ha convocado el pleno para el próximo lunes 11 de abril.

Pollán ha asegurado que con esta demora pretendía evitar situaciones como la que se produjo en el Congreso de los Diputados cuando "Pedro Sánchez convocó un pleno de investidura y no salió adelante y tuvo que convocar elecciones", al no tener el pacto configurado. "He intentado que no hubiera marcha atrás en la toma decisiones. A nadie le hubiera gustado otro escenario que en el que se llegue a la investidura con el pacto ya concreto", ha señalado.

El presidente de la Cámara ha informado de que "la Junta de Portavoces ha tratado asuntos de orden interno y también el orden del día del pleno de investidura del lunes". Y ha confirmado lo anunciado por el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, minutos antes: que el pleno de investidura de Mañueco se iniciará a las 12 de la mañana y se alargará hasta la noche, cuando es previsible que el presidente revalide el cargo.

