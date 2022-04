Gobierno en Castilla y León: “Más pronto que tarde verá la luz”

El consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como están haciendo el resto de los consejeros, insiste en que en un “Gobierno en funciones” no significa que “no haya Gobierno”. En su opinión, “los asuntos públicos no pueden parar” y por este motivo, “la maquinaria funciona y las consejerías también. Hay que estar tranquilos y cuanto antes dejar trabajar”, pese a que la Comunidad sigue sin proclamar a su candidato como presidente.

Para el consejero, el nuevo gobierno “más pronto que tarde verá la luz” y ha pedido “dejar trabajar” a los equipos que se encargan de la construcción del nuevo ejecutivo que lleva desde el pasado 20 de marzo sin constituir la fecha de la investidura. “Este tipo de constituciones de gobierno lleva negociaciones y hay que dejar trabajar a los equipos que están haciendo la construcción de gobierno”, ha solicitado tras la reunión mantenida en Valladolid en la constitución de la Comisión de Vivienda, Urbanismo y Construcción.

Por último, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque “la actividad es incesante” y se está “trabajando con normalidad”, y ha recordado que “La maquinaria funciona y la acción de las consejerías funciona normalmente”.

