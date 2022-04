Archivado el expediente sancionador por el 'EmojiPanel' de las elecciones del 13-F

Noticias relacionadas Los emojis gastronómicos de Electomanía durante la campaña electoral del 13-F le salen caros

La Junta Electoral Central adoptó el acuerdo por el que archiva el expediente sancionador incoado por la propia JEC al responsable de la entidad Electomanía.es por la publicación, entre los días 8 y 11 de febrero de 2022, del denominado 'EmojiPanel' relativo a las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebraron el pasado 13 de febrero.

El acuerdo de archivo del expediente, publicado hoy por Electomanía.es a través de su cuenta en la red social Twitter y recogido por Ical, especifica la propuesta de archivo del expediente sancionador incoado a Miguel Díaz López, como responsable de la entidad Electomanía.es, por las publicaciones en medios digitales realizadas por la entidad entre el martes 8 y el viernes 11 de febrero de 2022, consistente en la reproducción del llamado 'EmojiPanel' ante las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 13 de febrero.

Según señala Electomanía.es en la publicación realizada por redes sociales, sus alegaciones para el archivo se basaron en que la página no tiene entidad jurídica de medio de comunicación, que la denuncia contiene información parcial, sesgada e incorrecta, que el 'EmojiPanel' no es una encuesta política, que las redes sociales no son objeto de sanción, que Electomanía no tuvo intención de influir en el proceso electoral y que el ámbito de los hechos objetos de la denuncia y el del proceso electoral no coinciden, entre otras cuestiones.

