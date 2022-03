Expresidentes de las Cortes piden que no se retrase la investidura porque hay candidato y acuerdo

Los expresidentes de las Cortes José Manuel Fernández Santiago, Silvia Clemente y Luis Fuentes consideran que el titular del Parlamento de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), debería convocar ya el pleno de investidura y no retrasar su celebración puesto que existe un candidato propuesto y un acuerdo entre PP y Vox, que reúne la mayoría absoluta de la Cámara.

En declaraciones a Ical analizaron el momento actual de espera parlamentaria para fijar la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, candidato que fue propuesto al completarse la ronda de contacto con las fuerzas políticas el pasado viernes y cuya designación por Pollán se publicó este martes en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León (Boccyl).

El inicio de esta undécima Legislatura autonómica, que comenzó el 10 de marzo con la constitución de las Cortes, no se ha había vivido antes, puesto que PP y Vox suscribieron ese día un acuerdo, que permitió la elección de los miembros de la Mesa y fijaba la conformación del nuevo gobierno, a partir de un pacto con once ejes y 32 medidas.

En ese sentido, Luis Fuentes consideró que el responsable de la situación es el nuevo presidente de las Cortes, dado que “no tendría que haber propuesto un candidato hasta que no estuviera claro el acuerdo”, que PP y Vox, que aseguran están perfilando. Además, señaló en ese sentido que “para eso están las rondas de contacto, para saber quién tiene el apoyo mayoritario para ser investido”.

Según el expresidente por Ciudadanos, si Partido Popular y Vox “no tenían cerrado aún el acuerdo” para el reparto de las consejerías, Pollán “no debería proponer a una persona para la Presidencia de la Junta” porque, así, “ocurre lo que está pasando: que hay una sensación de bloqueo y de que no se están haciendo las cosas correctamente”.

De hecho, Fuentes recordó que “todavía no se ha agotado el plazo” para proponer a un candidato a la Presidencia de la Junta, aunque Pollán ya lo haya hecho en la figura de Fernández Mañueco, y que ahora el nuevo presidente de las Cortes, al ser “el único que tiene la potestad de convocar y desconvocar los plenos”, es quien “va a jugar con los tiempos” porque, además, “está en sus manos decir quién y cuándo se presenta al pleno de investidura y no tiene ninguna sanción si no convoca”.

“El Partido Popular dejó en manos de Vox esta situación y el culpable último no es otro que el que convocó las elecciones que han derivado en este bloqueo institucional”, continuó esgrimiendo Fuentes, señalando que el nuevo socio de la formación popular “no es tan leal como decía que iba a ser” al estar “jugando con los plazos y los tiempos” cuando el PP “querría tener solucionado esto cuanto antes, sobre todo antes de que se celebre su propio Congreso nacional”.

“Ahora se dará cuenta Mañueco de lo que era tener socios leales como éramos nosotros”, apuntó Fuentes en referencia a Ciudadanos, deseando, no obstante, la conformación del nuevo Ejecutivo autonómico “cuanto antes” porque Castilla y León “necesita un Gobierno que gobierne, presente presupuestos y no deje pasar el carro de los fondos europeos ante una situación gravísima a nivel nacional e internacional”.

Sin justificación

La expresidenta Silvia Clemente, que dirigió la institución entre 2015 y 2019, aseguró que “no tiene explicación, ni justificación”, desde el punto de vista parlamentario, que no se convoque y se celebre el pleno de investidura. En su opinión, completada la ronda de contactos con los partidos y propuesto un candidato, el presidente de las Cortes no puede retrasar la sesión en las Cortes.

Clemente, que dejó el Partido Popular y se incorporó a Ciudadanos antes de abandonar la política, insistió en que el artículo 135 del Reglamento de la cámara es “muy claro”, por lo que consideró que no se está actuando conforme a esta norma, que admitió no recoge sanciones, pero que insistió debe cumplirse para respetar el normal funcionamiento de la democracia.

Por ello, señaló que se está produciendo una “dilatación” del proceso, porque señaló PP y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno y a su juicio parece que no tienen dudas de quién debe ser el presidente de la Junta. “El candidato lo tienen claro”, indicó, para recordar que entre ambos superan la mayoría absoluta de los procuradores.

Al respeto, Clemente remarcó que al no haber haberse elegido al presidente de la Junta, no se han constituido las comisiones parlamentarias, lo que a su juicio cercena el ejercicio de la representatividad de los castellanos y leoneses, tras la celebración de las elecciones del 13 de febrero. “No se puede retrasar más el proceso de investidura, has bastante tiempo ha pasado, casi cuatro meses, desde la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones”, dijo.

“Hay que ser capaces de garantizar la independencia del legislativo, frente al ejecutivo”, dijo y añadió: “Cada uno tiene que seguir su camino”, tras aludir a las “dificultades” que en su opinión tuvo por mantener la “imparcialidad” y garantizar los derechos de todos los grupos políticos.

Normalidad

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla y León entre 2003-2011, José Manuel Fernández Santiago, observó hoy con normalidad que aun no se haya convocado el pleno de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, aunque reconoció que sería “mejor” su celebración “cuanto antes”.

“El plazo es razonable”, valoró en referencia a que las Cortes se constituyeron el pasado 10 de marzo y se abrió, a partir de ahí, un periodo de quince días hábiles para proponer un candidato, en un trámite que se cumplió el pasado viernes por el actual presidente de la Cámara, Carlos Pollán.

Por ello, manifestó que “hay tiempo” y que no ha trascurrido un “tiempo excesivo”, dado que hoy se cumple una semana, a lo que unió que a veces es el propio candidato quien solicita tiempo para la elaboración de su discurso de investidura. “No entro en la oportunidad ni en la conveniencia, desde el punto de vista del Reglamento, hay tiempo”, remarcó.

Sin excusas

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, entiende que la investidura del presidente de la Junta “no debe demorarse” porque hay un candidato propuesto y su nombre se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes.

“No tiene sentido prolongar una situación de un Gobierno en funciones, puede que en estos momentos se quiera perfilar aspectos relativos a algunas consejerías, como competencias o personas, pero eso no puede ser excusa para prolongar este periodo”, argumentó.

Aunque reconoció que se está en “un limbo jurídico” porque el Reglamento no regula un plazo para la convocatoria del pleno, afirmó que la investidura es “prioritaria” y el presidente de la Cámara tiene que “agilizar” esa sesión, más cuando existe un candidato y un programa.

