El enfado de un transportista en huelga: “El acuerdo no sirve para nada, nos tocará devolver las ayudas”

El acuerdo al que han llegado en la madrugada de este viernes entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), principal patronal del sector, no es suficiente para apaciguar a los huelguistas, sobre todo a los autónomos que siguen en pie de guerra, de momento hasta esta tarde que se reúnan con el Ministerio de Transporte. Entre otras cosas porque las medidas “no sirven para nada”, según comenta a El Español Noticias Castilla y León, Mariano López Rodríguez, un caminero autónomo palentino de 29 años y que lleva siete años en la profesión.

En su opinión, “son las migajas hasta junio”, y recuerda que al tratarse de una ayuda tendrán que devolverlas a la hora de hacer la declaración de la renta del próximo año. “Lo que nos dan ahora, nos lo quitarán luego”, lamenta. Cree que la medida más directa tiene que ser la de la reducción de los impuestos de los carburantes, ya que “se lleva más del 60% del precio”. “No se está tocando el tema del precio del transporte que es lo más importante, critica el conductor palentino.

Todo está pendiente de la reunión que esta tarde mantendrá la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ya ha rectificado y ha accedido ahora a reunirse con los convocantes del paro, la Plataforma por la Defensa del Transporte, para explicarles el acuerdo. “Hay que ser optimistas y pensar que puede salir algo positivo de ahí, pero la cosa está muy mal”, afirma el palentino.

"El peor momento"

Mariano está de huelga indefinida desde el lunes. Como sus compañeros, están obligados a parar sus camiones al no poder rentabilizar los gastos que supone salir a la carretera a diario. No pueden más asumir los altos costes del combustible y los bajos precios pagados por los portes de mercancía no compensan con ingresos suficientes un trabajo duro que “vive sus peores momentos”. Por eso, reclama un descenso en el “elevado precio de los carburantes”, pero recuerda que es una profesión que arrastra muchos problemas, como “la inseguridad en las áreas de servicio” o el trato que reciben cuando se disponen a descargar el camión en algunas empresas. “Tanto se exprime a la vaca que acaba por explotar”, afirma en relación al peso que lleva soportando esta profesión, que como recuerda “fuimos héroes en el confinamiento y ahora somos villanos”.

Lo que no le está gustando es la imagen que se está dando de los camioneros autónomos. “Nos dicen que nosotros tenemos la culpa de que paremos, pero esto no es así, ya se hablaba de posibles paros por el elevado coste de la luz y del gas hace unas semanas, pero ahora han tenido la excusa perfecta con el paro, pero no es así”, además, afirma que está recibiendo el apoyo de muchas personas. “Nosotros estamos peleando por lo nuestro, y mañana saldrá otros a la calle. Nos tenemos que defender”, concluye.

Sigue los temas que te interesan