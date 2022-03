Pedro Pascual: “Que se den cuenta los castellanos y leoneses de que este Parlamento es un paripé. Nos han estado engañando”

El procurador de Por Ávila Pedro Pascual pidió a los castellanos y leoneses que “se vayan dando cuenta de que este Parlamento es un paripé”, algo que ha quedado demostrado, dijo, con el pacto de gobierno suscrito entre Vox y PP. “Ayer eran los señores García-Gallardo y Mañueco. Hoy ya son Juan y Alfonso. Nos han estado engañando todos estos días. ¿Para esto quería las elecciones? Que se dejen de historias y se pongan a trabajar por los castellanos y leoneses y los abulenses”, sentenció.

Se refería de esta forma Pascual a la rueda de prensa en la que ambos líderes políticos presentaron su pacto y en el que se han tratado durante la misma de manera informal. El procurador de Por Ávila, que intervino casi a las 16.30 horas con un visible enfado, lo hizo justo después del portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña: “Le he estado escuchando y me parecía un déjà vu”, comentó en referencia a la característica primeriza de los políticos sorianos.

Pascual dudó del “encaje” que puedan tener en el Gobierno PP y Vox y mostró su “tristeza” por Ávila y por Castilla y León, ya que a su juicio hoy “solo se van contentos 13 procuradores”, dijo en referencia a los de formación verde. “Los demás ninguno, ni ustedes tampoco se pueden ir contentos”, aseguró dirigiéndose a los periodistas.

Por último, recordó que el PP “no ha tenido ninguna reunión con Por Ávila” porque Mañueco consideró que “no tenía categoría para hacerlo”. Tras el día en que lo hizo con UPL y no con la formación abulense, afeó al PP que “después nadie” los ha llamado. “Para estos señores, Ávila no existe”, criticó Pascual a los ‘populares’. Incluso, añadió, hoy trasladó a Mañueco y Tudanca que no tenía decidido su voto “hasta última hora”, pero tampoco le hicieron caso. “Yo, que soy idealista y creo que las personas son buenas y tienen palabra, hoy he dicho que no tenía nada decidido, pero si llegaban a un pacto Vox y PP mi voto sería la abstención, porque no es una buena noticia”, concluyó.

